ريم الهاشمي تبحث الفرص المتعلقة بإكسبو2020 دبي مع كبار المسؤولين الإقليميين في "فيسبوك"

التقت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي نيكولا ميندلسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في"فيسبوك" إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين في الشركة. وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم 13 فبراير الجاري بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، والفرص السانحة التي يوفرها أول إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2020.

وضم وفد "فيسبوك" كلا من نيكولا ميندلسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآري كيسيسوغلو، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، و نشوى علي مديرة السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و رامز شحادة، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتيري كين، رئيس القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.