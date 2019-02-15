وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في عدة مناطق صحراوية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية.

فقد وزع فريق الهلال اليوم سلالاً غذائية - في إطار المرحلة الثانية من المساعدات في محافظة شبوة - على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق استفاد منها 3050 فرداً.

وأعرب أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الأسر وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.



كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال الأحمر" يوزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية عسيلان في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.