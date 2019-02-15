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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 15 فبراير 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت صحيفة خليج تايمز:

ALITA: BATTLE ANGEL

قصة مليئة بالإثارة لمسيرة امرأة شابة لاكتشاف حقيقة من هي ومحاربتها لتغيير العالم.

HAPPY DEATH DAY 2U

يجب على طالبة جامعة أن تعيد يوم اغتيالها مرارًا وتكرارًا، في حلقة تنتهي فقط عندما تكتشف هوية قاتلها.

THE VANISHING

قارب إغاثة صغير يدنو من جزيرة معزولة تبعد عشرين ميلًا عن الساحل الوعر، بهدف الاستبدال الروتيني لُحراس المنارة الثلاث بعد قضائهم وحيدين برفقة الضوء مدة ست أسابيع.. يقترب القارب من الجزيرة أكثر فأكثر دون أي إشارة من الحُراس الثلاث (توماس، جيمس، ودونالد)، أو دليل على وجودهم، فقد اختفوا تمامًا.

STAN & OLLIE

يحاول لوريل وهاردي الثنائي الكوميدي الأكثر شهرة في العالم، إعادة إشعال مسيرتهما السينمائية وهما يشرعان في جولة مسرحية مرهقة في بريطانيا ما بعد الحرب.

TIME FREAK

معجزة الفيزياء (ستيلمان) مقدر لعمل الأشياء العظيمة، لذا عندما قامت صديقته (ديبي) بطرده من حياتها فجأة، قرر أن بفعل شيئاً لم يسبقه أحد إليه من قبل، حيث اخترع آلة زمن للحصول على فرصة ثانية مع حبيبته.