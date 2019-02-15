فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت صحيفة خليج تايمز:
ALITA: BATTLE ANGEL
قصة مليئة بالإثارة لمسيرة امرأة شابة لاكتشاف حقيقة من هي ومحاربتها لتغيير العالم.
HAPPY DEATH DAY 2U
يجب على طالبة جامعة أن تعيد يوم اغتيالها مرارًا وتكرارًا، في حلقة تنتهي فقط عندما تكتشف هوية قاتلها.
THE VANISHING
قارب إغاثة صغير يدنو من جزيرة معزولة تبعد عشرين ميلًا عن الساحل الوعر، بهدف الاستبدال الروتيني لُحراس المنارة الثلاث بعد قضائهم وحيدين برفقة الضوء مدة ست أسابيع.. يقترب القارب من الجزيرة أكثر فأكثر دون أي إشارة من الحُراس الثلاث (توماس، جيمس، ودونالد)، أو دليل على وجودهم، فقد اختفوا تمامًا.
STAN & OLLIE
يحاول لوريل وهاردي الثنائي الكوميدي الأكثر شهرة في العالم، إعادة إشعال مسيرتهما السينمائية وهما يشرعان في جولة مسرحية مرهقة في بريطانيا ما بعد الحرب.
TIME FREAK
معجزة الفيزياء (ستيلمان) مقدر لعمل الأشياء العظيمة، لذا عندما قامت صديقته (ديبي) بطرده من حياتها فجأة، قرر أن بفعل شيئاً لم يسبقه أحد إليه من قبل، حيث اخترع آلة زمن للحصول على فرصة ثانية مع حبيبته.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.