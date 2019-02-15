أشلاء جمال خاشقجي "أحرقت" في مقر القنصلية السعودية باسطنبول

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA قتل جمال قتل جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الخميس، نقلا عن مصادر في الشرطة التركية، إن أشلاء الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي قد تكون أحرقت.

وكان خاشقجي قتل على أيدي عملاء سعوديين وصلوا إلى اسطنبول في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في حادث أثار غضبا على النطاق العالمي.

وقالت الوكالة التركية نقلا عن الشرطة إن "مقر القنصلية في اسطنبول فيها بئران وفرن خشبي تصل درجة الحرارة فيه الى ألف درجة مئوية، مما يتلف أي أثر لحمض نووي".

وكانت السلطات السعودية أقرت، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.

وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة التركية تعتقد الآن بأن أشلاء خاشقجي قد أحرقت وأتلفت.

ولم يعثر إلى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي رغم التحقيق التركي الرسمي الذي شمل مقر القنصلية ومقر اقامة القنصل السعودي ومواقع أخرى.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قال إن اغتيال خاشقجي تم بأمر من مسؤولين في الدولة السعودية، وطالب مرارا من الرياض أن تكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي يقول السعوديون إنه تخلص من جثة القتيل.

وتنفي الرياض أن يكون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أي دور في اغتيال خاشقجي.