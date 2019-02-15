سالم القاسمي يشهد حفل ختام شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، حفل ختام شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة الذي أقيم صباح أمس في قاعة المدينة الجامعية.

وكرم رئيس مكتب سمو الحاكم، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، دائرة الحكومة الإلكترونية، ودائرة الموارد البشرية، وقاعة المدينة الجامعية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة سحاب للحلول الذكية، وشركة هلا التوصيل، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ومعهد الشارقة للتراث، وشركة بيئة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال(شراع)، وأطفال الشارقة، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية الأفق، وشركة هواوي، ومجموعة مطوري جوجل، وشركة آي بي أم، شركة دل، وشركة كاواساكي للروبوتات، وساب، ومايكروسوفت، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، ومجلس شباب الشارقة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والابتكار للاستشارات والدراسات الإدارية، وآفاق التمييز للاستشارات والتدريب، وايد إمباكت، سمارت أي أو تي، مركز دبي لتقنية البلوك جين، شركة برو ترينينج.

كما تم تكريم الشركاء الإعلاميين والجهات الإعلامية، وضمت: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إذاعة الشارقة، إذاعة بلس نايتي فايف، الشارقة 24، مركز الشارقة للاتصال، سما دبي، صحيفة الخليج، صحيفة البيان، الخليج 365، وكالة أنباء الإمارات، قناة الإمارات، برق الإمارات، صحيفة خليج تايمز، صحيفة جلف تودي، صحيفة الرؤية، شبكة أخبار عجمان، شبكة العين الإخبارية، موقع 24، شركة 971 ميديا، وتضمن الحفل عرض فيلم يرصد أبرز محطات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة لعام 2019.

وحضر حفل الختام، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وهنأ سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وأحمد عبيد القصير رئيس لجنة الإشراف، على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية.