نهيان بن مبارك يحضر حفل زفاف

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم عمر سالم بن النقش الغرابي الحمومي، بمناسبة زفاف شقيقهم «عبدالله» إلى كريمة عمر سالم مرشد.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة الوثبة بأبوظبي وتخللته عروض فنية متنوعة - عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان القبائل، وجمع من المدعوين والأصدقاء.

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