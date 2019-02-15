7 خدمات ذكية جديدة بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات الذكية، والتي تعزز إسعاد المتعاملين، وتختصر زمن الخدمة وسرعة الاستجابة، أطلقت شرطة أبوظبي 7 خدمات ذكية جديدة عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي رئيس فريق لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي، الحرص على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية.

وتوفر شرطة أبوظبي خدمة «إدخال دور جديد» لإدارة تأجير الآليات بشأن تأجير مركبات مواطني الإمارة فئة العمومي (مركبة لكل أسرة) للشركات الإنشائية الأجنبية والمشتركة والعاملة في الإمارة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع النفط.

وتم استحداث خدمتي «تسجيل النقاط السوداء» وترحيلها إلى رخصة القيادة و(شراء بدل حجز مركبة) لمديرية المرور والدوريات، حيث يستطيع أصحاب المخالفات المترتبة عليهم حجز شراء مدة الحجز المترتبة على المخالفات.

وأعلنت شرطة أبوظبي عن توفير «خدمة تغيير بيان مركبة» والتي تشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات منها تغيير عدد الكراسي وتغيير رقم المحرك، ويمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني والذي ترسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودفع رسوم 100 درهم، تسهيلاً وتوفيراً للوقت ولتخفيض الازدحام.

كما توفر شرطة أبوظبي خدمة (إضافة فئة رخصة قيادة) يستطيع المتعامل من خلالها إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة والهوية الأصلية، علماً بأن خدمة إضافة فئة تقدم عبر القنوات الرقمية والخدمتين توفرهما مديرية ترخيص السائقين والآليات.

وأطلقت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي خدمة (حل المشكلات) وذلك عن طريق الموقع الخاص بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتكون متاحة لجميع المقيمين في الإمارة، وذلك بالتسجيل في الموقع عن طريق بطاقة الهوية ومن ثم اختيار الخدمة لتستقبلها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي وتحولها للمتخصصين المعنيين حسب نوع المشكلة ليتم التواصل مع صاحب المشكلة (لتكون استشارة هاتفية) أو (يتطلب الحضور الشخصي للمركز. وهناك خدمة (طلب استشارة اجتماعية) تختص بالاستشارات وتحول المتخصص المعني ليتم التواصل مع العميل هاتفياً فقط.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن خدماتها الذكية تستشرف المستقبل في إسعاد المتعاملين، ضمن منظومة «تم» للخدمات الحكومية والتي تديرها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية.