ابتكره "الإمارات للدراسات".. "بيبر" روبوت لإسعاد المتعاملين مع "الموارد البشرية"

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس، في فعاليات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن شهر الابتكار، من خلال برمجة الروبوت الآلي الخاص بالمركز «بيبر»، وجاءت مشاركة المركز في هذه الفعالية، تلبية لدعوة وزارة الموارد البشرية والتوطين، للمشاركة في فعاليات شهر الابتكار المقامة في مقرّ الوزارة.

ويؤدي «بيبر» دور موظف خدمة العملاء، والتحدث إلى متعاملي وزارة الموارد البشرية والتوطين - مركز سعادة المتعاملين، وتعريفهم بأهم الخدمات المقدمة من قبل الوزارة والإجابة عن استفساراتهم بشكل ذكي ومطور، الأمر الذي يؤكد اهتمام المركز باستخدام وتفعيل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات المجتمعية كافة، وفق أسس علمية ومدروسة، تواكب أحدث التطورات التكنولوجية والتقنية المستخدمة عالمياً.

وقدّم القائمون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على ما يبديه من تعاون وشراكة دائمين مع مؤسسات الدولة الرسمية وحرص بالغ على تعزيز قيم وممارسات الابتكار في دولة الإمارات.

كما قدمت الوزارة درعاً وشهادة تقدير إلى المركز، لمشاركته لها في فعالياتها، حيث أكد القائمون في الوزارة المستوى المتطور الذي وصل إليه في استخدام التقنيات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن آليات عمله، إضافة إلى دوره الريادي في إثراء مجتمع ومؤسسات دولة الإمارات.

ورحّب المتعاملون في مركز سعادة المتعاملين في الوزارة، بمبادرة المركز بتلك المشاركة من خلال الروبوت «بيبر» الخاص بالمركز، مبدين اندهاشهم من المهام التي قام بها الروبوت لخدمتهم.

يشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية استقدم الروبوت بيبر (Pepper)، من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية الرائدة في مجال التكنولوجيا، في سبتمبر عام 2018، للقيام بدوره كمنظم لفعاليات المركز، من مؤتمرات وندوات ومحاضرات، مرحباً بالمشاركين والحضور والزائرين، إضافة إلى أخذ آرائهم وتوصياتهم من خلال استبيان إلكتروني يتم عرضه على شاشة الروبوت، وبما يتواءم مع أحدث تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي يحرص المركز على مواكبتها ضمن فضلى الممارسات العالمية في ذلك.

إلى ذلك، نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس الأول، محاضرة بعنوان: «الابتكار في القطاع الحكومي»، ألقاها خالد المازمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.