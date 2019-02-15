30 ابتكاراً في مدرسة بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) شاركت مدرسة الشارقة الأميركية الدولية بأم القيوين، بـ30 ابتكاراً خلال أسبوع الابتكار، تضمنت مشاريع علمية وتكنولوجية، تساهم في تطوير الخدمات العامة، وتسهل الإجراءات في المؤسسات الحكومية.

ونظمت المدرسة معرضاً ابتكارياً، بمشاركة فريق الابتكار الذي يضم 50 طالباً وطالبة اشتمل على ابتكارات حديثة، تساعد أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وبرامج وألعاب إلكترونية تجمع بين الترفيه والتعليم، ومشروع حساب العلامات بطريقة مبتكرة وسريعة بأقل من عشر ثوان، وتتم مقارنتها بعلامات الطالب خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى جهاز يعمل على إزالة الضباب، ويساعد السائقين على تجنب الحوادث أثناء وجود الضباب، إلى جانب ابتكار «مطبات» تقوم على توليد الطاقة الكهربائية أثناء مرور المركبات، وغيرها من الابتكارات الأخرى التي حظيت باهتمام اللجنة المنظمة للفعاليات.

وقالت كارول عبود، مديرة مدرسة الشارقة الأميركية الدولية بأم القيوين: إن المدرسة وفرت بيئة جاذبة للطلاب من أجل صقل مهاراتهم، وإبراز مواهبهم في مجال الابتكارات والإبداعات.

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