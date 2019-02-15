"إقامة الشارقة": نموذج فريد في الاستثمار بالبشر

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد العميد عارف الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون المنافذ بالشارقة، أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً فريداً في الاستثمار بالبشر والاهتمام بأبنائها وتنمية كوادرها البشرية.

وأضاف: إن الإمارات، ومن خلال تنظيم شهر الابتكار في كافة أرجاء البلاد، تقدم كوادر موهوبة، وتعمل على رعايتهم والاهتمام بهم، وبالتالي الاستفادة من العقول المبتكرة والمبدعة لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الإدارة ضمن شهر الابتكار في قصر الثقافة بالشارقة، وقدمها الإعلامي منذر المزكي.

وتناول الملازم أول مايد علي جمعة، مدير فرع التأشيرات السياحية والعلاجية والتعليمية في الإدارة، حزمة الخدمات الذكية «E-channels» لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

واستعرض الطالب سلطان الذباحي، 17 عاماً، مجموعة من «الربوتات» الخدمية، التي قام بتطويرها خلال الأربع سنوات الماضية، مع فريق عمل يتكون من الطلاب عبيد عوض الزعابي، وسالم محمد خميس الكعبي، وعبد الله يوسف البلوشي، لخدمة البشرية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، في الترتيب والتنظيف، وكذلك مساعدة في بعض المهام في الشارع العام والمنازل وغيرها، نال من خلالها جوائز عالمية، في فعاليات ومنتديات خارجية.

وتحدث الطالب عبيد عادل البح، 16عاماً عن الابتكار في الأعمال الخيرية والإنسانية، وعدم اقتصار الابتكار على الاختراعات فقط، وذلك بالحديث عن موقع إلكتروني لاقى تفاعلاً كبيراً لخدمة الأسر المتعففة، والإعلان عن مشروعاتهم، كنوع من الدعم لهم.

وتناولت الطالبات هند عبد الله الهرمودي، والطالبة حصة وميرة الهرمودي، مسابقة الاستدامة وحماية شجرة الغاف، والاهتمام بالزراعة وحفظ جيناتها، والاستعانة بها من جديد «وكود» لكل شجرة يحميها من القطع، وذلك نظراً لأهمية الشجر بالنسبة لمجتمع الإمارات، واختيارها رمزاً للتسامح لهذا العام.

وتحدثت الطالبة نور صالح البلوشي، 14 عاماً، عن ترشحها بعد اختبارات لتكون سفيرة للتسامح، وهي عضو في مجلس شورى الشارقة، لتمثل بلادها في المحفل المتخصصة، بينما عرضت شما حسن الكتبي، مشروع «رادار البحر»، والاستفادة منه في حالات الغرق، وإرسال رسائل تحذيرية للإنقاذ.

وتناول الطالب فيصل الحلامي من الشارقة، مشروع إعادة التدوير واستغلال إطارات المركبات في الأثاث المنزلي، وغيرها من الاهتمامات المنزلية، فضلاً عن المشروعات والأفكار الأخرى التي حظيت بها الفعالية.