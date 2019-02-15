الموافقة على 568 طلب أراض سكنية وتجارية في خورفكان

السيد حسن (خورفكان)

أكد الدكتور راشد النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن المجلس وافق خلال عام 2018 على 568 طلباً لمواطنين بالمدينة وضواحيها، للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، ولمواطنين من أهالي خورفكان يرغبون بالسكن في مدينة الشارقة، بينما سجلت الإحصاءات موافقته في 2017 على 1002 طلب للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية.

وقال د. النقبي لـ«الاتحاد»: تلقى المجلس خلال العام الماضي 593 طلباً مقدماً من مواطنين للحصول على قطع أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، وتمت الموافقة على 568 طلباً منها 292 لقطع أراضٍ سكنية، و276 لقطع أراضٍ تجارية وصناعية، كما تم إحالة 40 طلباً إضافياً إلى طلبات الأراضي السكنية بالشارقة لمواطنين من خورفكان يرغبون بالسكن في مدينة الشارقة خلال ذات الفترة، بينما سجلت الإحصاءات 1002 طلب قدمت خلال عام 2017، وتمت الموافقة على 409 طلبات لقطع أراضٍ سكنية، 593 قطعة تجارية وصناعية.

وأكد النقبي سعي المجلس لتلبية احتياجات المواطنين في ملفات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية وفق المتاح، وما هو مقدم من أوراق ينطبق عليها الشروط المعمول بها في حكومة الشارقة، ولدينا توجيهات واضحة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على حل مشكلات المواطنين في ملف الإسكان، ومنحهم الأراضي التي هم بحاجة إليها ما داموا يستحقون هذه الأراضي لبناء بيوت لهم، وتوفير الأراضي التجارية والصناعية، لاستقرار الأسر المواطنة، وتشجيع المواطنين على العمل الحر.

وأضاف: خلال العام الماضي تسلم المجلس البلدي 357 طلباً من مواطنين فيما يخص الأراضي السكنية، وتم الموافقة على 332 طلباً، منها 292 طلباً لمواطنين في خورفكان وضواحيها، و40 طلباً لمواطنين من خورفكان ويرغبون بالحصول على أراضٍ في مدينة الشارقة للسكن بها، كما تلقى خلال عام 2018 ، 319 طلباً من مواطنين للحصول على أراضٍ صناعية وتجارية، وتمت الموافقة على 276 طلباً منها.