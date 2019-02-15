التسجيل في رياض الأطفال بعد غدٍ

دينا جوني (دبي)

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التسجيل للطلبة المستجدين في رياض الأطفال الحكومية والصف الأول للعام الدراسي المقبل 2019-2020، الذي يبدأ الأحد المقبل، ويستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري.

وعممت الوزارة على المدارس الحكومية ثمانية شروط لقبول طلبات الطلبة الجدد المتقدّمين للتسجيل، هي أولاً، الالتزام بالتسجيل ببطاقة الهوية فقط في كافة أنواع التعليم، وأن يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط، ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة مستمعين في صفوف الروضة أو المدرسة.

وكذلك عدم السماح للطلبة بالانتظام بالدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على نظام «المنهل» الإلكتروني، والتأكد من توافر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر.

وتلتزم الرياض والمدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق التوزيع الجغرافي للنطاقات السكنية، والكثافة الصفية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم المحددة بـ20 طالباً في رياض الأطفال و25 طالباً في الحلقة الأولى، كما حددت وزارة التربية رسوم الوجبة الخاصة برياض الأطفال والبالغة ألف درهم، مع إضافة سند القبض بالنظام الإلكتروني فور تسجيل الطالب.

أما الرسوم الدراسية للصف الأول، فتبلغ ستة آلاف درهم لطلبة جزر القمر، على أن يتم عمل قائمة انتظار بأسماء الطلبة الذين لم يتم تسجيلهم على النظام وفق الطاقة الاستيعابية.

وتستهدف فترة التسجيل صفوف رياض الأطفال أي مرحلتي الروضة الأولى والثانية والصف الأول من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات من حملة جنسية الدولة.