شخبوط بن نهيان يهدي درع سفارة الدولة في الرياض لجمال السويدي

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، درع سفارة الدولة لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تقديراً لجهود سعادته في إنارة طريق العلم والمعرفة أمام الأجيال القادمة، وتقديم الأفكار الخلاقة لرفد المسار التنموي للدولة والمساهمة بمسيرة البناء والنهضة والتطوير.

وأشاد الشيخ شخبوط، بمبادرة «جري أبوظبي- مكة المكرمة» التي يقوم بها حالياً الدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي حرص على خوض هذا التحدي الكبير والضخم، في إطار رغبته في التعبير عن تقديره الشديد وتقدير أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة جميعاً، للعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وبدوره، قدّم سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي شكره الكبير للشيخ شخبوط، وسفارة الدولة في الرياض، على كل التسهيلات التي قدّمتها السفارة لمبادرة «جري أبوظبي- مكة المكرمة»، منذ عبور الدكتور خالد جمال السويدي منفذ البطحاء السعودي، ما يعكس حرص مؤسسات الدولة الرسمية على تأمين كل ما يلزم لسلامة أبنائها ودعمهم بشتى السُبل اللازمة لتحقيق أهدافهم الطموحة، داخلياً وخارجياً، معبراً عن سعادته وفخره العميق بنجله خالد، لإقدامه على خوض هذا التحدي الصعب، خاصة أن الدكتور خالد يمتلك من التصميم والطموح، ما يؤهله لإنجازه على النحو الأمثل، خاصة في ظل الاستعدادات الكبيرة التي قام بها، والأهداف النبيلة التي يسعى إلى تحقيقها.

يشار إلى أن الدكتور خالد جمال السويدي، مازال يواصل مبادرة جري أبوظبي- مكة المكرمة التي بدأها صباح الجمعة الأول من فبراير 2019، من أمام مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ليبدأ تحديه غير المسبوق، الذي سيقطع خلاله مسافة 2070 كيلومتراً، خلال 38 يوماً من الجري المتواصل، أو بالجمع بين الجري والمشي المتواصلين.