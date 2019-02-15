إسبانيا تمنح حصة العتيبة وسام الاستحقاق المدني

أبوظبي (وام)

قام انطونيو الفاريز بارثا، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، بمنح الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، وسام الاستحقاق المدني، نيابةً عن جلالة الملك فيليب السادس- ملك إسبانيا، تقديراً لجهودها في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بعد انتهاء مهمتها كسفيرة مفوضة فوق العادة للدولة لدى مملكة إسبانيا.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي جرى أمس الأول في أبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وحفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وفاطمة خميس سالم خلفان المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، وفرانك مولن سفير المملكة الهولندية لدى الدولة، وأعضاء السفارة الإسبانية، وبرناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات للدبلوماسية.

ويُعتبر هذا الوسام أعلى وسام مدني يمنحه جلالة ملك إسبانيا، وقد تلقته كأول سفيرة سيدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية لدى إسبانيا، وقد تم منحه آخر مرة قبل 35 عاماً.