هزاع بن زايد يعزي في وفاة بخيتة سالم الشامسي

العين (وام) قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي، في وفاة عمته بخيتة سالم بن رغش الشامسي، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في زاخر بمدينة العين. وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته، إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

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