"الوطني" يناقش مياه السدود والأخطاء الطبية

أبوظبي ( الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه العاشرة والحادية عشرة، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 19 و20 فبراير الجاري، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما موضوعين عامين هما: سياسة وزارة الطاقة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة العاشرة يوجه سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة حول «الاستفادة من مياه السدود بالدولة»، ويطلع المجلس في جلسته العاشرة على رسالتين صادرتين للحكومة في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «الأخطاء الطبية»، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه».

كما يطلع على مشروع قانون وارد من الحكومة وهو «مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين»، للإحالة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته العاشرة موضوع سياسة وزارة الطاقة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، ضمن عدة محاور وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستويين الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.

«لجنة المالية» تبحث مبادرات النهوض بالإسكان

اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته، أمس الأول الأربعاء، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، من ممثلي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة الإسكان بالشارقة، على المبادرات والفرص الداعمة للنهوض بقطاع الإسكان، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية».



وتناقش اللجنة الموضوع ضمن أربعة محاور رئيسة وهي: الخطة الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، وجهود التنسيق مع الجهات المعنية في تمويل قطاع الإسكان، وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتمويل القطاعات الحيوية ومشاريع البنية التحتية.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وسعيد عمير المهيري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد يوسف النعيمي، فيما حضرها ممثلو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة الإسكان بالشارقة.

وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة تواصل مناقشة محاور الموضوع ضمن خطة عمليها التي تتضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشاريع الإسكان في الدولة، حيث ناقشت اللجنة العديد من النقاط مع ممثلي تلك الجهات الذين استعرضوا مبادراتهم في تمويل مشاريع الإسكان للمواطنين.