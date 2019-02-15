عمر العلماء: الاستثمار في المواهب البشرية ضرورة لمواجهة الحروب الرقمية

بسام عبد السميع، منى الحمودي ، ناصر الجابر (أبوظبي)

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، في كلمته الرئيسة بمؤتمر الدفاع الدولي أمس، أن العالم لا يستطيع أن يعيش من دون الذكاء الاصطناعي نظراً لتعدد استخداماته في مختلف المجالات الحيوية، حيث أتاحت الثورة الصناعية الرابعة فرصاً جديدة للمؤسسات العاملة في قطاع التصنيع الدفاعي والشركات الناشئة.

وقال معاليه: «شهد التاريخ محطات متعددة تميزت باستثمار البشرية في الدفاع، حيث سعى الإنسان الأول أن يبحث عن البقاء عبر ممارسة عدة طرق، وذلك إما من خلال التنافس مع الآخرين لأجل المحافظة على وجوده واستمراريته، أو من خلال الهروب من التحديات التي واجهته في البيئات التي غالباً ما تطلبت رداً سريعاً لإمكانية المواصلة».

وأضاف: بمرور الوقت تم استخدام التكنولوجيا لأغراض الدفاع، حيث إن الفارق بين حقيقة التاريخ وموقعنا الحالي هو فارق الخطأ البشري، حيث يتميز كل فرد منا اليوم بأن لديه قدرات وإمكانات شكلت حلماً للقادة في القرون الماضية، نظراً لإمكانية الوصول إلى كافة المعلومات من خلال ضغطة زر واحدة، إضافة إلى النقاش والحوار والتواصل مع الآخرين حول العالم مهما ابتعدت المسافات واختلفت المناطق، وهي قدرات خارقة سابقاً، واليوم أصبحت أمراً مفروغاً منه.

وتابع العلماء:«شهدت القرون والعقود الماضية وجود معادلة مفادها أن «الطاقة+عنصر مجهول= تكنولوجيا»، ففي الماضي، خصوصاً خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية، حاول الإنسان أن يقوم بإضافة العنصر التقني إلى الآلة لتقوم بأمور موجودة ولكن لتحسينها، مثل السيارات التي ساهمت في تنقلنا بشكل أفضل من الأقدام البشرية، وغيرها من الأمور المتواجدة.

وأشار معاليه، إلى أن العائد الاقتصادي والجانب الأمني وقدراتنا الدفاعية والأمنية غيرت العالم، حيث نعيش اليوم بدخول الثورة الصناعية الرابعة تغيراً جذرياً في معادلة التطور التي أصبحت «الطاقة + عنصر مجهول = ذكاء اصطناعي»، حيث سيتغير العالم، نظراً لأن الثورة الصناعية الرابعة تركز على تخطي العقل البشري وتتمحور حول الذكاء وصناعة آلات تتمكن من اتخاذ القرار في المهام التي ترغب بتحقيقها دون وجود تدخل بشري، وهو النمط الذي سيتحقق مستقبلاً.

ولفت معاليه، إلى أنه لا يمكن أن نستغني عن الذكاء الاصطناعي، فكل منصة نستخدمها اليوم تشكل نوعاً منه، وكل ما نراه في هواتفنا المتحركة هو نوع من أنواعه، لذلك أصبحنا في مرحلة الإدمان على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح، أن الفترة ما بين مطلع الخمسينيات إلى التسعينيات شهدت تنافساً بين بعض الدول في أعداد الرؤوس النووية التي تمتلكها، حيث وصلت لأن تمتلك بعضها 40 ألفاً من الرؤوس النووية، ولكن هذا الأمر شهد انخفاضاً ملحوظاً إلى 6 آلاف رأس نووي اليوم، نظراً لبدء هذه الدول في الاستثمار بنوع جديد من القوة وهي الحروب السيبرانية التي ستغير شكل الحروب والدفاع.

وأضاف معاليه: كل يوم هناك 4 دول تنخرط في الحروب السيبرانية أو تواجه خطراً مهدداً من هذه الحروب، حيث تبلغ تكلفتها العالمية 500 مليار دولار، وذلك بسبب الانتقال من القوة المادية التقليدية إلى القوة في العصر الرقمي الناتجة عن تغير عالمنا، وتابع :«الاستثمارات اليوم أصبحت في المنصات التي تجمع البيانات وتعتمد عليها حياتنا، والدول تستثمر في إيجاد بنية تحتية ذكية تبنيها وتحفظها ضمن بنية رقمية وسجلات ذكية».

وأشار معاليه إلى أن نوعية الهجمات تغيرت، فأصبحت تستهدف بيانات الدول أو الجهات والمؤسسات، وأماكن المعلومات الحساسة في الجيوش والدفاع، وهي ستتزايد لأننا نعتمد على الأمور الرقمية بشكل أكبر.

وأوضح الوزير، أن البعض توجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الاختراق لما له من فاعلية أكبر من البشر، وهو ما يتطلب رفع القدرات ونسب الكفاءة والخبراء في السيبرانية.

ولفت إلى أن العالم يعرف أسباب الحروب العالمية الأولى والثانية، ولذلك عمل على تجنبها للحيلولة دون وجود حرب عالمية ثالثة، والتي قد نصل لها من خلال الحروب الرقمية، التي لن نشعر بها، ولكن لها تداعيات اقتصادية رهيبة، فالهجمات السيبرانية تؤثر على 3 مليارات شخص، وعلينا فهم اتجاهات المستقبل المرتبطة بالعالم الرقمي.

وشدد معاليه على ضرورة الاستثمار في المواهب القادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات المستقبلية، وتخصيص الموارد اللازمة في هذا المجال، حيث إن الطاقات الشابة بإمكانها القدرة على تصدير أنظمة الذكاء الاصطناعي للدفاع والهجوم عبر معرفة الصورة الكاملة للتحديات المستقبلية التي يواجهها العالم.