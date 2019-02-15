إسحاق البلوشي: الصناعة العسكرية الإماراتية دخلت أسواقاً عدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2019: «استطاعت الإمارات الدخول العام الماضي لأسواق جديدة عبر منتجاتها العسكرية، مع تأسيس وتطوير الصناعات الدفاعية، وهناك تحديات أمام كل الدول لتطوير الأسواق العالمية».

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس على هامش مؤتمر الدفاع 2019 أن الصناعات العسكرية الإماراتية تشمل آليات سفن، طيارات مسيرة، وأسلحة خفيفة، وتستخدم في عدد من جيوش العالم.

وتابع البلوشي: «حققنا قفزة نوعية بحضور أكثر من 120 شخصية من 96 دولة حول العالم، وذلك ضمن مؤتمر عالمي للصناعات الدفاعية انطلق من أبوظبي».

وأشاد البلوشي بمشاركة رفيعة المستوى من الجانب السعودي ورئيس شركة الصناعات السعودية، قائلا : «هناك تعاون كبير بين الإمارات والسعودية»، متوقعاً إجراء اتفاقيات مع الجانب السعودي خلال معرض «آيدكس» و«نافدكس» الأسبوع المقبل.

وقال البلوشي: «نستنبط استراتيجية معارض الصناعات الدفاعية من استراتيجية الإمارات قريبة المدى 2021، ومتوسطة المدى 2030، وطويلة المدى 2071، والخاصة باستشراف المستقبل».

واختتم: «سنواكب حكومة الإمارات في طموحاتها، مشيراً إلى أن الحدث أحد مكملات الاقتصاد مع وجود هذا الكم الكبير من صناع القرار والشركات العالمية، ما يضيف لاقتصاد الإمارات الكثير،