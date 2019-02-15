مؤتمر الدفاع يطالب بعدم إقصاء العنصر البشـري

أبوظبي (الاتحاد)

طالبت الجلسة الثانية لمؤتمر الدفاع الدولي والتي تناولت «الأمن والاستقرار في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، بعدم إقصاء العنصر البشري في تطبيق هذه التقنيات، مشددةً على أهمية توحيد الجهود والتعاون في مجال تطبيق تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمنع سوء استخدامها، وضمان استدامتها.

وتناولت الجلسة التحديات والفرص والابتكارات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وكيف خلقت التكنولوجيا تحديات في الصناعات الدفاعية، وأكبر التداعيات في صناعة الثورة الصناعية الرابعة.

مميزات خاصة

وأوضح الفريق جوي جتندرا كومار، المدير العام للأنظمة في القوات الجوية الهندية، بأن الثورة الصناعية الرابعة لديها مميزات خاصة، معرباً عن القلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا من قبل أفراد وهيئات خاصة، أو ما يطلق عليهم اللاعبون غير الدوليين، ما يضع هذا النوع من الصناعات أمام تحديات كبيرة لجميع الأطراف.

وقال :«على سبيل المثال، عند النظر إلى نوعية الجهود التي يحتاجها شخص لاستخدام طائرة من دون طيار لإحداث دمار، أو استغلالها في أماكن تضم آلاف المدنيين، فتكلفتها تتراوح ما بين 1000 إلى2500 دولار، وبإمكانها حمل أسلحة ومتفجرات نووية أو كيميائية»، وأضاف: عندما نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة، يجب أن نتناول بعض التطبيقات التي بإمكانها إحداث بعض من عدم الاستقرار والمخاطر.

العمليات السيبرانية

من جهته، أكد هوارد بي برومبيغ، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال والدفاع الجوي والصاروخي في شركة لوكهيد مارتن الأميركية، أهمية النظر للعمليات السيبرانية، فهناك مواجهات لا يجب عدم تجاهلها، بالإضافة للتفكير في المساحة الأكبر للابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة والإمكانيات التي توفرها لبناء أساليب وطرق لحماية أنفسنا من المخاطر المحيطة.

بدوره، أشار ماركو إيرمان المدير الفني في مجموعة تالس في فرنسا، إلى التطور الكبير في جميع المجالات بما فيها الدفاع، حيث أصبحت أكثر ذكاءً، وإن العديد من التطبيقات تميل لفئة الأنظمة والحساسة، وهي توجهات لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك طلب عالٍ على الأمن في مستوى الأنظمة للدول. وأكد أن الأمن السيبراني هو خط الأساس الذي يجب السيطرة عليه وإدارته، فقد يكون الأمر كابوسياً إن لم تتم إدارة الأمن في هذا الفضاء بشكل جيد.

وقال :«هناك فجوة في جعل ما نرغب في أن نحققه على أرض الواقع دون النظر للتداعيات المصاحبة، فعند التفكير في الصناعات الدفاعية، يجب الاهتمام بالجانب المدني، الذي علينا الاستفادة منه، وحل المشكلات التي قد تشكل خطراً عليه»، وأضاف: «إن الأمر الآخر هو التفاهم مع الشركاء الآخرين، فتحقيق ازدواجية التخطيط والتغيير هو أمر جيد في التخطيط للمستقبل، لكن يجب تخيل المستقبل، ووضع أنفسنا في وضع مرن للتغيرات التي ستحدث في المستقبل».

تقنيات غير اعتيادية

وبين مارتن سيون، المدير التنفيذي لشركة سافران للإلكترونيات والدفاع في فرنسا، بأن الثورة الصناعية الرابعة تقدم تقنيات وآليات غير اعتيادية، تحمل المخاطر وتعطي الفرص، فهي قد تقلل تعقيدات الكثير من الأمور، كما تعتبر فرصة ضخمة لتطوير منتجات جديدة ذات أداء مرتفع، وتكون السرعة هي سمة الأمور، حيث ستتطور بشكل أسرع فيما يتعلق بالكفاءة والحجم والقدرات والوزن.