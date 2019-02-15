مبادرات لزراعة الغاف

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مختلف مناطق الدولة مبادرات لزراعة أشجار الغاف، جاء اعتماد القيادة الرشيدة للشجرة شعاراً رسمياً لعام التسامح دليلاً واضحاً على تقدير القيادة لأهمية ومكانة الشجرة الاجتماعية والثقافية والبيئية، لا سيما وأن شجرة الغاف تعد بمثابة النسخة الطبيعية لتكييف الهواء، وتحسين نوعية الهواء، فشجرة الغاف تساهم بامتصاص الكربون، فكل شجرة تتم زراعتها تساهم في عزل ما يقارب من17 كلجم من ثاني أكسيد الكربون في عام واحد.

وكان اختيار القيادة الرشيدة لشجرة الغاف تقديراً لارتباطها برموز دولة الإمارات الثقافية وإرثها الوطني، ولطالما اكتسبت هذه الشجرة الصديقة والمعمرة ود أبناء الإمارات واهتمامهم، بسبب خصائصها وفوائدها كملجأ ومصدر غذاء ودواء للإنسان والأحياء البرية في البيئة الصحراوية، فشجرة الغاف التي تنمو منفردة أو على شكل مجموعات وغابات صغيرة، تمتلك قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية القاحلة، ويساعدها على ذلك نظام شامل ورائع، يتمثل في طبيعة جذورها التي يُمكن أن تصل إلى أعماق تبلغ 30 متراً لامتصاص المياه الجوفيّة.

كما أن نباتاتها المكشوفةَ تتطور عند انكشافها للهواء، فتعمل على تخصيب التربة عن طريق إطلاق النيتروجين. إضافة إلى ذلك، فإن قدرتها على مُقاومة الجفاف لفترات طويلة والملوحة العالية، تبقيها دائمة الخضرة على مدار العام، وهي مميزات تضعها في مرتبة عالية في نظام البيئة الصحراوية.

وتقديراً لأهمية الشجرة، وتزامناً مع اعتمادها شعاراً لعام التسامح، فقد شهدت المشاتل الخاصة في إمارة أبوظبي خلال الأيام الماضية إقبالاً من قبل المواطنين لشراء شتلات الغاف لزراعتها في منازلهم، تزامناً مع اختيار الغاف شعاراً لعام التسامح، معتبرين أن الغاف رمز للخير والعطاء والتسامح.

كما نفذت عدد من البلديات في الدولة مبادرات فردية خلال الأيام الماضية لزراعة أشجار الغاف في الشوارع، تعبيراً عن تفاعلها مع قيم التسامح، ونظراً لكونها من الأشجار الوطنية الأصيلة، وتمثل قيمة ثقافية في الدولة.

وقال المهندس محمد الحوسني، مدير إدارة الخدمات في مركز بلدية المصفح: «إن المبادرة التي ينفذها المركز مستمرة خلال العام الحالي، وستتم زراعة حوالي 600 شجرة غاف في مناطق عدة في منطقة مصفح الصناعية وعلى جانبي الطرق في منطقة المصفح، كما تم توزيع 100 شتلة مجاناً على أصحاب المحلات التجارية لزراعتها أمام محالهم، بما يرتقي بمظهر المدينة، ويساهم في تحسين المشهد العام والمظهر الحضاري».

وأوضح شريف محمد، ويعمل في أحد المشاتل الخاصة في منطقة الميناء، أن شتلات الغاف بدأت تشهد إقبالاً عليها من قبل المواطنين ممن يرغبون في زراعتها في منازلهم، تقديراً لأهمية هذه الشجرة البيئية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح محمد أن أسعار الشتلات تبدأ من 30 درهماً، ولكن في حال كانت الشجيرات بحجم أكبر فسعرها يختلف باختلاف حجمها، وقد يصل سعرها إلى ألفي درهم في حال كان حجمها بطول 3 أمتار تقريباً.

وقال المواطن محمد الحمادي، خلال وجوده في أحد المشاتل الخاصة بمنطقة الميناء، أمس: «إن شجرة الغاف حظيت باهتمام كبير من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فالعلاقة بين الغاف وحياة البداوة وثيقة، فقد لعبت دوراً مكملاً لنمط الحياة، وكانت مخيمات الإبل تقام في بساتين «الغاف»، كما كانوا يستغلون أخشابها لبناء البيوت المسقوفة وحظائر الماشية وغيرها، أما في الشتاء فكانت حطباً يمنحهم الدفء، ومن هنا فإن شجرة «الغاف» رفيقة درب الإماراتي منذ القدم».

ولأهمية شجرة الغاف وفوائدها البيئية في تحسين نوعية الهواء، ومساهمتها في امتصاص الكربون، فقد وضعت هيئة البيئة في أبوظبي خطة لصون الغاف الطبيعي، اشتملت على العديد من المهام، ومن أهمها إكثار الغاف ضمن مشتل النباتات المحلية في منطقة بينونة، والاحتفاظ بمجموعات بذرية من الغاف من مناطق مختلفة، تمثل طرزاً بيئية مختلفة للغاف، وتشجيع زراعة الغاف ضمن المشاريع المختلفة، ومسح مناطق وجود الغاف الطبيعي في إمارة أبوظبي. كما تم اعتبار بيئات الكثبان الرملية المحتوية على الغاف إحدى «البيئات الحرجة» التي يخضع فيها التطوير لإجراءات صارمة، وحرصت الهيئة على ضمان شمول التشريعات والقوانين والقرارات حماية الأنواع الفطرية وحماية الغاف، ومنع القطع والاعتداء على أشجار الغاف، ومراقبة مناطق وجودها، وضبط المخالفين وتقديمهم إلى القضاء، بالإضافة إلى توعية الجمهور بأهمية الغاف ضمن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

شجرة العطاء

وتوصف شجرة الغاف بأنها شجرة العطاء الصحراوية، فهي دائمة الخضرة، وتنتشر في البيئيات الجافة والحارة بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتعتبر من الأشجار المفيدة والمهمة في دولة الإمارات لا سيما وأنها توفر مصدراً غذائياً للبشر والحيوانات الأليفة والبرية، كما توفر الظل من حرارة الصحراء الحارقة للحيوانات البرية.

وتعتبر أشجار الغاف من نباتات الأقاليم الجافة، وتوجد في ظروف البيئة الصحراوية، مثل البيئة السائدة في شبه الجزيرة العربية التي تشكل مساحة بلادنا نسبة 80% من مساحتها الكلية، وتتحمل درجات الحرارة الجوية والمناخية العالية مع الجفاف الشديد، إضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والمياه.

كما أن أشجار الغاف تمثل ثروة خشبية وفيرة ومن نوعية متينة، ولها قرون ثمرية تحتوي على نسب عالية من البروتين والسكر، إضافة إلى مساهمة أزهارها في إنتاج العسل، عسل النحل الجيد، فضلاً عن الاستفادة منها في الأبحاث الطبية والصيدلية، وتستخدم أشجار الغاف في تثبيت الكثبان الرملية المتحركة، ويجمع المختصون على أن هذه الأشجار هي أصلح وأنسب ما يمكن أن يتم به تشجير الصحاري لتثبيت الكثبان الرملية المتحركة، وإقامة مصدات للرياح مع أحزمة الوقاية الخضراء وهي تستخدم أيضاً لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة وتزيينها، حيث تضفي عليها سمة جمالية راقية، فضلاً عن ظلالها الباردة صيفاً. ومن فوائد شجرة الغاف قرونها الثمرية والخشب الذي توفره للوقود وللصناعات المتعددة.

صفات أشجار الغاف

تبدو الثمرة في شجرة الغاف قرنية وسميكة، وهي عديدة ضمن الشجرة الواحدة، كما تختلف القرون بأشكالها وأطوالها، فتكون رفيعة، أو مفلطحة أو منحنية، وتحتوي هذه القرون الثمارية على البذور المحاطة بمواد سكرية صفراء جافة. وتسقط قرون الثمار مرتين في السنة الواحدة، وهي لا تتفتح بسبب الجفاف كغيرها من أنواع الثمار والبقوليات، أي يمكن جمع البذور واستخراجها من القرون بسهولة من دون ضياع أي منها.

وتتألف جذور أشجار الغاف من مجموعة من الجذور العميقة في الغالب والسطحية أحياناً، وتعمل على امتصاص الرطوبة الأرضية أينما توافرت، فالجذور السطحية الكثيفة تنتشر على سطح التربة لتستفيد من مياه الأمطار التي تسقط بسرعة ولفترات قصيرة. أما الجذور العميقة في باطن الأرض فهي تبحث عن طبقة المياه الجوفية ولمسافات بعيدة قد تصل إلى 50 متراً.

والمعروف بحثياً أن جذور أشجار الغاف تحتوي على العقد البكتيرية كغيرها من البقوليات، والتي تقوم بتثبيت النيتروجين اللازم للنمو، خاصة في التربة الفقيرة، خصوصاً إذا كانت تربة رملية.

الأقدم

يوجد في أبوظبي 6 ملايين شجرة غاف، بما يغطي 31% من مساحة الغابات في الإمارة، وتعد شجرة الشهبانة في السلع أقدم شجرة غاف في الدولة، ويقدر عمرها حسب السكان المحليين بين 150-200 سنة. وفي أوائل السبعينيات زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المنطقة، وكان يجلس تحت ظل الشهبانة، ومن المعروف أيضاً للقوافل من الإمارات وسلطنة عمان المتجهة إلى المملكة العربية السعودية للتجارة أو الحج، تستخدم هذه الشجرة كنقطة التقاء ومنطقة للراحة.

ونظراً لأهميتها، فقد تم غرسها إلى حد كبير في العديد من الغابات التي صنعها الإنسان، حيث تم زرع حوالي 6 ملايين شجرة في تلك الغابات، ويمثل هذا العدد من أشجار الغاف المزروعة حوالي 31% من مجموع الأشجار المزروعة في الغابات.

أخشاب

تتميز أخشاب شجر الغاف بلونها الأحمر، وبمتانتها الشديدة، وتتحمل الظروف الطبيعية المحيطة بها كثيراً، فلا تتأثر بالحشرات والديدان والأرضة، كما لا تصاب بالأمراض التي تؤثر عادة على سلامة غيرها من أخشاب الأشجار الأخرى.

ويمكن إلى جانب صناعات الأثاث، وغيرها من ركائز المباني، رصف الشوارع بأخشاب الغاف لمتانتها، وعدم تآكلها لفترات زمنية طويلة.