"دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" يخصص يوماً للقراءة

دبي (الاتحاد) خصص دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لأول مرة فعالية قراءة موجهة إلى المنتسبين، بعنوان «قراءة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر»، وذلك دعماً لجهود الدولة في التشجيع على القراءة ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ونظم القائمون على دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الفعالية في مركز الشباب بأبراج الإمارات بحضور 34 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة.

وأكدت الدكتورة نورة الرميثي، مدير إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي، والمحاضرة في دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن فعالية القراءة تنظم ولأول مرة ضمن جدول فعاليات دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر للدفعة الرابعة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى المنتسبين من خلال الكتب المتخصصة في مجال جرائم الاتجار بالبشر بينهم، مشيرة إلى أن اختيار مواضيع القراءة جاء موجهاً ضمن تخصص الدبلوم بهدف إثراء المعلومات وتبادل وجهات النظر والخروج عن المألوف في العملية التدريبية، سواء في اختيار مكان تنظيم الفعالية، أو من خلال إجراء جلسات نقاشية لمحتويات الكتب التي قرأها المنتسبون.

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