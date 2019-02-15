حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة آمنة الطنيجي

رأس الخيمة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله آمنة محمد سعيد الطنيجي. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة خزام برأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته إلى سالم ومحمد ويوسف جاسم بن شكر في وفاة والدتهم وإلى أسرة الفقيدة، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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