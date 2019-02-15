حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشامسي والأحمد

رأس الخيمة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه علي عبدالرحمن بن درويش الشامسي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة ناصر محمد المظرب الأحمد.

وقدم سموه خلال حضوره الحفل الذي أقيم أمس في منزل العريس في الظيت الجنوبي، التهاني والتبريكات للعروسين وأقاربهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

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