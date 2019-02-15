محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإيطالي يبحثان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من معالي جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الإيطالي خلال الاتصال.. علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة. كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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