الامارات | محمد يتخطى ضعف الجسد والبصر ويتميز علمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يتخطى ضعف الجسد والبصر ويتميز علمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدير عام هيئة تنمية المجتمع يكرّم الخاجة. الإمارات اليوم

على الرغم من أن الطالب الإماراتي محمد الخاجة يعاني إعاقة بصرية، وبطئاً واضحاً في النمو الجسدي جعل بنيته غير متناسبة مع عمره البالغ 18 عاماً، إلا أنه يتميز بذكاء شديد، جعله يتفوق في دراسته، ويحقق نسبة 90% في نتائج الاختبارات الدراسية.

الخاجة، الذي يدرس السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، قال لـ«الإمارات اليوم» إنه يحلم بدخول الجامعة ودراسة الهندسة المعمارية، إلا أنها تبدو مهمة صعبة عليه برأي والده الذي يخشى أن تقف الإعاقة البصرية حائلاً أمام طموح ابنه.

ووفقاً لوالد (محمد) فإنه ولد بضعف شديد في البصر ونقص شديد في النمو الجسدي عزّزه عدم رغبته في الأكل، ورفضه الأطعمة بأنواعها، باستثناء العصائر والشوربة.

ولم يشْكُ (محمد) صعوبة الدراسة بسبب الإعاقة البصرية، بل انتقد مسائل تتعلق بالبنية التحتية للمدرسة وطاقتها الاستيعابية، موضحاً أنه لا يواجه مشكلة تحول بينه وبين قراءة المواد التعليمية، إذ يستعين بـ«مسودات دراسية» بأحرف كبيرة، بالإضافة إلى استعانته بجهاز «آيباد».

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(محمد) أظهر تفوقاً ملحوظاً في تحصيله العلمي، وكذلك في قدرته على حفظ القرآن الكريم الذي أهّله للفوز بمسابقات كبرى لحفظ القرآن.

الإمام والخطيب الوليد الشفيع قال لـ«الإمارات اليوم»: «(محمد) يتميز برغبة شديدة في التفوق، ويحفظ الآيات دون أن يلقّنه أحد، وخلال السنوات الخمس الماضية التي واصل فيها (محمد) حفظ القرآن، لم أُضطر إلى رده لتصحيح نطقه إلا مرات قليلة جداً».

و(محمد) يجيد اللغة الإنجليزية «لدرجة أنه يساعد محفظ القرآن في فهم لغة بعض الطلاب الأجانب، ويترجم له ما يقولون، وينقل لهم ما يقوله».

الشفيع لفت إلى إصرار (محمد) على حضور الحلقة الدراسية القرآنية حتى عندما يكون مريضاً، وكذلك خلال فترات الصيام في شهر رمضان، التي ينقطع فيها كثير من الطلاب عن الحضور إلى المركز قبل موعد الإفطار، ما عدا (محمد) الذي يواظب على الحضور بحب وعزيمة.

وكرّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي الطالب محمد الخاجة على تفوقه العلمي وتميّزه في مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى الدولة، واستقبله مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، مثنياً على ما يحققه من نجاح دراسي.