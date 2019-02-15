الامارات | اتهام شخص بالاحتيال وتزوير تأشيرة عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شخص بالاحتيال وتزوير تأشيرة عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بالاحتيال على شخص آخر من جنسيته نفسها، إذ قام بتزوير تأشيرات عمل وزيارة لأقارب الشاكي، وتمكن من الاستيلاء على 8500 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تواصل الشاكي مع المتهم لاستخراج تأشيرات عمل لأقاربه عبر برنامج «وتس أب» مقابل 8500 درهم، إذ قام المجني عليه بتحويل المبلغ على دفعات إلى اسم المتهم لإصدار التأشيرات، وبعد فترة أرسل له المتهم تأشيرة عمل مزوّرة على «وتس أب»، ما اضطره إلى رفع قضية ضده لاتخاذ اللازم بحقه.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي، الذي أكد أنه لم يلتق المتهم، وإنما طلب منه تأشيرة عمل لقريبه وأخيه، مقابل 8500 درهم، وحوّل المبلغ، لافتاً إلى أنه أرسل له تأشيرتين مزورتين، ما اضطره إلى تقديم بلاغ ضده. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبأقوال الشاكي، فأنكرها، وطلب أجلاً لتقديم الدفاع.

وأجّلت المحكمة الجلسة إلى 18 من فبراير الجاري لتقديم الدفاع.