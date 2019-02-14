مصر تحبط محاولة تهريب زي عسكري إسلامي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab القطع المصادرة مزينة بزخارف نباتية وهندسية وحيوانية

وقال مدير عام المنافذ الأثرية البحرية محمد عتمان، إن "القطع المضبوطة "جزء من زي عسكري، مكون من خوذة رأس، و3 قطع دروع لذراع أو لساق، وقطعتان من معدن تصل بينهما حلقات معدنية".

والقطع المصادرة مزينة بزخارف نباتية وحيوانية وهندسية، حسبما قال عتمان في بيان لوزارة الآثار المصرية.

ونقل البيان عن مدير الوحدة الأثرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة محمد السنوسي، قوله إن الزي العسكري يعود "للعصر الصفوي الإسلامي في القرن التاسع الهجري".

ورجح السنوسي أن تخص المفقودات أحد العسكريين بالأسرة الصفوية.

وأشار البيان إلى أنه "بعرض القطع على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، أقرت بأثريتها".

وتراهن مصر على عودة السياحة كمصدر أساسي للعملة الصعبة، بعد أن تراجعت منذ عام 2011 على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.

وأدت حالة التراخي الأمني التي شهدتها مصر عام 2011، إلى نشاط تهريب الآثار التي تباع بملايين الدولارات خارج البلاد.