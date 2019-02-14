بومبيو يدعو من وارسو لعهد جديد من التعاون في الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab بومبيو: نحتاج لخطوات عملية لحل مشكلات الشرق الأوسط

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة عند افتتاح مؤتمر وارسو: "تسعى الولايات المتحدة لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا".

وأكد على الحاجة إلى خطوات عملية لحل المشكلات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن ليس بإمكان أي دولة أن تقف على الحياد في معالجة التحديات في تلك المنطقة.

وسيبحث المؤتمر الحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد بومبيو أن تركيبة المؤتمر تعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب لجمع الدول المشاركة لحل أزمات المنطقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إيران تشكل "أكبر تهديد على السلام والأمن في الشرق الأوسط."

ووصف نتانياهو الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "بنقطة التحول التاريخية." وأضاف "أعتقد أننا شهدنا بالأمس نقطة تحول تاريخية حيث التقى رئيس وزراء إسرائيلي عددا من وزراء خارجية دول عربية كبرى وكان بيننا وحدة كاملة ووضوحا تاما في فهم أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن في الشرق الأوسط هو إيران والنظام الإيراني. "

وقال: "هناك تضامن ووحدة لا أذكر أنهما حدثا طوال حياتي. أعتقد أن هذا تغير هائل وينبئ بوضع جيد للشرق الأوسط، لأننا نستطيع أن نتحد ضد تهديد مشترك، ونتعاون للعمل وتشكيل مستقبل مشترك. أعتقد أن هذه فرصة محورية."