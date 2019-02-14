انطلاق أعمال مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي بمشاركة 1200 خبير عالمي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2019 في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي يرسمون مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية.

ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار" نخبة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين رفيعي المستوى وعدد من المتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف دول العالم ومديري كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

ويسلط المؤتمر - الذي يقام في فندق قصر الإمارات ويستمر حتى 16 فبراير الحالي - الضوء على آخر المستجدات في قطاع الثورة الصناعية الرابعة وكيفية الاستفادة المثلى منها في تطوير العديد من التقنيات التي تساهم في تعزيز الابتكار في دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي ورؤيتها الاقتصادي 2030.

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