الأمير سعود بن جلوي يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر نسخه ٩











جدة-أمل العامري

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة , افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم الأربعاء معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته التاسعة وذلك بفندق ھيلتون جدة ، ويستمر ثلاثة ايام .

وفور وصول سموه تجول في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 عارضا يمثلون 29 دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات ، وشركات الطيران، وتقنيات السفر، والسياحة العلاجية والتعليمية، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر ، إلى جانب تقديمه فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في ھذا القطاع الحيوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بينهم لتبادل الخبرات والخدمات والقيام بالأعمال التجارية، وأيضاً لتسويق خدماتھم للزوار بشكل مباشر .

بعد ذلك كرم سمو وكيل محافظة جدة الجهات الراعية والداعمه للمعرض كما تسلم سموه هديه تذكاريه بهذه المناسبة .

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ومديرة "فور إم" الجهة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي أن هذه النسخة ستقدم للزوار والمهتمين ثمانية وجهات سياحية جديدة وھي : ھونج كونج ، فنلندا، إسبانيا، موريشيوس ، المغرب ، كوسوفو ، فيتنام ونيوزيلاندا ودولة تونس ضيف شرف للمعرض.

من جهته أبان المهندس المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر أن هذا الحدث ينظم للسنة التاسعة على التوالي في وقت يشهد في ھذا القطاع نموا سريعا بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مشيراً إلى أن إدماج قطاع السياحة من ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 سيمكن من تسريع وتيرة ھذا الانتعاش ويرفع من كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني.