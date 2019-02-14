الامارات | القرقاوي: «القمة العالمية» رسمت خط البداية لتشكيل حكومات المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: «القمة العالمية» رسمت خط البداية لتشكيل حكومات المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد عبدالله القرقاوي: «القمة وجهة عالمية، للباحثين عن حلول مبتكرة لتحديات الحكومات».

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة العالمية للحكومات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمت خط البداية لتشكيل حكومات المستقبل.

وقال إن القمة، التي اختتمت فعاليات دورتها السابعة، أول من أمس، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء وقيادات عالمية، وأكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، وقادة 30 منظمة دولية، وأكثر من 600 مستشرف وعالم ومفكر ومتحدث، شاركوا في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، تحوّلت إلى وجهة عالمية للباحثين عن حلول مبتكرة، للتحديات التي تواجه الحكومات، ومختبر للسياسات المستقبلية، ومنصة لأفضل الممارسات وبناء الشراكات والتعاون الدولي، في بناء توجهات حكومات المستقبل الساعية لخدمة سبعة مليارات إنسان.

وشهدت الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، التي عقدت في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، حضوراً إعلامياً واسعاً لوسائل الإعلام الدولي والعربي، إلى جانب وسائل الإعلام الإماراتية، تمثل بمشاركة نحو 400 إعلامي، بينهم رؤساء تحرير وكتاب أعمدة وصحافيون بارزون، أسهموا في نقل فعاليات القمة إلى العالم.

وشاركت أكثر من 30 منظمة دولية، من بينها منظمات تشارك للمرة الأولى، مثل منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة العمل الدولية، فيما كرمت القمة، في دورتها السابعة، التجارب الملهمة عبر خمس جوائز عالمية نوعية متخصصة، احتفت بالمبادرات الحكومية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، وهي جائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً في العالم، وجائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، وجائزة تحدي الجامعات العالمي، وجائزة جديدة أضافتها القمة هذا العام للمرة الأولى، هي جائزة فن عرض البيانات.

وشهدت القمة العالمية للحكومات تنظيم 16 منتدى عالمياً متخصصاً في مختلف المجالات والقطاعات، شملت الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الشباب العربي، ومنصة السياسات العالمية، ومنتدى التغيّر المناخي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، بعنوان: «إرساء أسس إدارة رشيدة للسياسات المالية في الدول العربية»، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى أستانا للخدمة المدنية، ومنتدى المهارات المتقدمة، ومنتدى مستقبل الوظائف، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، ومنتدى المرأة في الحكومة، ومنتدى مستقبل العمل الإنساني.

كما شهدت القمة تنظيم «متحف المستقبل»، الذي يهدف لاستكشاف الاتجاهات العالمية والفرص المستقبلية، ووفّرت منصة مفتوحة، قدمت أفضل التجارب المبتكرة الناجحة لحكومات العالم، عبر «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، التي تجسّد أهداف القمة في تبني الأفكار الابتكارية، لتطوير العمل الحكومي حول العالم.

• 200 جلسة حوارية وتفاعلية، في أيام القمة الثلاثة.

• 30 منظمة دولية.. بينها منظمات تشارك للمرة الأولى.