الامارات | «صحة دبي» تستخدم الروبوت في جراحات العظام قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستخدم الروبوت في جراحات العظام قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي أنها بصدد استخدام الروبوت في العمليات الجراحية بقسم العظام في مستشفياتها قريباً، وأنها أرسلت خمسة أطباء للتدريب على استخدامها قبل إدخاله إلى مركز الإصابات والكسور.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الإصابات والكسور 2019، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في فندق لو ميريديان دبي المطار.

وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة تمكنت العام الماضي من توظيف جهاز الملاحة الجراحية، الذي يساعد أطباء جراحات الدماغ والعمود الفقري في عملية التشخيص الدقيق وإجراء الجراحات المطلوبة وفق أعلى درجات الأمان، إلى جانب توظيفها لجهاز الأشعة ثلاثي الأبعاد، وهو الأحدث من نوعه عالمياً، والأكثر دقة في جراحات العمود الفقري، كما تعمل حالياً على الاستعانة بـذراع الروبوت الآلي في المرحلة المقبلة لمساعدة أطباء العظام على تحديد موضع العملية الجراحية المطلوبة بشكل أكثر دقة وسهولة.

من جهته، قال رئيس قسم العظام في مستشفى راشد رئيس المؤتمر الدكتور بلال اليافاوي، إن القسم سيقوم بابتعاث خمسة أطباء للتدرب على الروبوت الآلي الذي سيتم إدخاله لمركز الإصابات والحوادث قريباً كمرحلة أولى على أن يتم إرسال دفعات أخرى لاحقاً، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطباء سيتم ابتعاثهم إلى دول أميركا ولندن وألمانيا للتدرب على كيفية التعامل مع الروبوت الآلي.

وكشف أن القسم قام خلال العام الماضي بإجراء 6000 عملية جراحية، وهو أكبر رقم على مستوى المنطقة، كما أن مركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد يعد الأكبر على مستوى المنطقة من ناحية الطاقة الاستيعابية والأجهزة والمعدات والأطباء، حيث يضم 52 طبيباً من الاختصاصيين والاستشاريين.

وأشار الى أن القسم حصل على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حصل على المركز التاسع عالمياً العام الماضي من قبل الشركة العالمية جونسون آند جونسون، مؤكداً أن هذا يعد إنجازاً كبيراً لهيئة الصحة في دبي.

وأوضح أن مستشفى راشد يعد مركزاً تدريبياً لأطباء جراحة العظام وجراحة الإصابات والحوادث للحصول على البورد الألماني «الفخارست»، وقد أشرفت كلية الجراحين الملكية البريطانية لأول مرة العام الماضي على أول ورشة عمل تدريبية نظمها قسم العظام في مستشفى راشد لمدة أسبوع، بمشاركة 49 طبيباً من مختلف دول العالم، تمهيداً للتحضير لامتحان التخصص في جراحة العظام والكسور في بريطانيا.

وذكر أن مستشفى راشد تقدم على أكثر من 700 مستشفى ومؤسسة صحية عالمية في سرعة استجابته للإصابات البليغة، حسب التقرير الأخير للنظام الالكتروني لتسجيل الإصابات البليغة الصادر عن الجمعية الألمانية لجراحة العظام وإصابات الطوارئ.

جراحة الكسور

تناقش فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الإصابات والكسور 2019، موضوعات ومحاور متعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال جراحة الإصابات والكسور في العمود الفقري، وعظام الحوض والأطراف العليا والسفلى، والطرق الحديثة في علاج الإصابات المتعددة، وآخر المستجدات والتقنيات الحديثة في الجراحة الملاحية بتقنية الأبعاد الثلاثية، واستخدام الروبوت الآلي. كما يتضمن المؤتمر ورش عمل متعددة ركزت على مختلف النواحي التخصصية والتدريبية المتعلقة بجراحات العظام والكسور والعمود الفقري.