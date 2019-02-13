شركة تبريد توقع أول اتفاقية لخدمات تبريد المناطق في الهند



وقّعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) “تبريد”، شركة تبريد المناطق الإقليمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، اتفاقية خدمات تبريد تمتد لثلاثين عامًا مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش وذلك لإنشاء وامتلاك وتشغيل وتحويل أول محطة لتبريد المناطق بسعة 20,000 طن تبريد في مدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا براديش. وستكون هذه المحطة هي الأولى لشركة تبريد خارج سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

يعتبر نظام تبريد المناطق جزءًا من رؤية ولاية أندرا برديش لمدينة أمارافاتي والتي تهدف إلى خلق فرص عملٍ جديدة إلى جانب تطوير بنية تحتية بمستوى عالمي، وجعلها مدينةً خضراء بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.

وتماشيًا مع الخطط الطموحة لتأسيس عاصمة ولاية اندرا برديش لتحتل مكانةً بين المدن الأكثر استدامةً في العالم، سيفي نظام تبريد المناطق الذي تقدمه شركة تبريد باحتياجات التبريد الخاصة بمجلس الولاية، والمحكمة العليا، ومبنى الأمانة العامة وغيرها من المباني الحكومية قيد الإنشاء حاليًا والتي سيتم تزويدها بخدمات تبريد المناطق في أوائل العام 2021.

علّق خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد قائلا: " باعتبارها شركة إماراتية رائدة في توفير خدمات تبريد المناطق، نحن سعداء جدًا بقيام شركة تبريد بلعب دورٍ رئيسيٍ في تطوير العاصمة الجديدة لولاية أندرا براديش. وتعدُّ هذه الاتفاقية خطوةً هامةً تخطوها شركة تبريد لدخول واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموًا. ونرى أنّ هذه فرصة جيدة لإرساء أولى مشاريع شركة تبريد والتي نأمل أن تكون حجر الأساس لمزيد من النمو في المستقبل".

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وصرّح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد:" يسعدنا البدء في مشروعنا الأول في الهند وزيادة رُقعة تواجدنا لتشمل ستة دول. لقد تمكنت شركة تبريد بفضل قوة أعمالها، وفريق العمل المتمرس، والقدرات التنظيمية، والمهارات الابتكارية التي تتمتع بها أن تكون الخيار الأمثل لهيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش لعقد شراكة طويلة الأجل. وسينصّب تركيزنا الآن على تقديم خدمات تبريد تتميز بالجودة والكفاءة العالية من أجل تحقيق فوائد طويلة الأمد لحكومة ولاية أندرا براديش."

كما صرّح الدكتور سريدهار تشيروكوري، مفوض هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش بالقول:" نحن سعداء باختيار شركة تبريد الرائدة في توفير خدمات تبريد المناطق شريكًا لنا من أجل تطوير عاصمتنا الجديدة. لقد أظهرت شركة تبريد أثناء إجراءات طرح المناقصة مرونةً تجارية كبيرة، ومهارات تشغيلية عالية والمامًا بدقائق اتفاقيات نظام تبريد المناطق.

يستهلك نظام تبريد المناطق نسبة 50% أقل من الطاقة مقارنةً بأنظمة تكييف الهواء التقليدية، وذلك من شأنه الحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. إضافة إلى ذلك، يقدم نظام تبريد المناطق الذي يتميز بالكفاءة العالية من حيث التشغيل والتكلفة منافع أخرى ترتبط بتحسين نوعية الهواء، وتقليل مستويات الضوضاء العامة عند مقارنتها بأنظمة تكييف الهواء التقليدية الأخرى.

وفي الوقت الذي تبحث فيه عن فرص أخرى لتنمية أعمالها في الهند، تعمل شركة تبريد مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم مبادرات المدن بشراكة عددٍ من أصحاب المصلحة لمساعدة البلدان النامية في تعجيل انتقالها إلى أنظمة خفيضة الكربون وإقامة مجتمعات قادرة على التكيُف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة حديثة لطاقة المناطق.