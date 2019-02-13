الامارات | محمد بن راشد يشهد إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، احتفال مؤسسة مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، خلال حفل رسمي أقيم اليوم في حي دبي للتصميم.

وجرى خلال الاحتفال الإعلان عن خطط مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطاراتها، والتحول من مشغّل للمطارات إلى مؤسسة تركز على المسافرين في المقام الأول، وتعبّر عن التزامها في جعل مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أفضل مطار في العالم على الاطلاق.

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي تعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

Advertisements

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي. وسيضم المطار مناطق تجمع وجهات متنوعة وتحتوي على منافذ لتجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات العالمية بهدف تلبية احتياجات المسافرين على اختلافها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مواصلة إمارة دبي مساعيها الرامية لريادة قطاع الطيران على مستوى العالم، بطموح لا حدود له وبالتركيز على الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن قطاعات الطيران والسياحة والسفر تُعد من الركائز الرئيسية لنمو إمارة دبي ونجاحها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن ثقته بأن هذا الاستثمار سيقدم نتائج كبيرة من حيث تشجيع الزيارات المتكررة وتحفيز حركة المسافرين عبر دبي، منوهاً بالإنجاز التاريخي الهام الذي تحقق مؤخراً باستقبال الزائر رقم مليار في دبي، معتبراً بأنه بمثابة خطوة جديدة لضمان استمرار تصدّر مطار دبي الدولي لقائمة أكثر المطارات تطوراً وابتكاراً على مدى الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "ستكون العلامة التجارية الجديدة طريقنا للتواصل مع العالم، بتسهيل السفر إلى أكثر من 240 وجهة في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم تجربة غامرة للمسافرين تتيح لهم تجربة ثقافة وموسيقى ومأكولات وفنون مختلفة، وهذا بدوره يجسد المحور الذي قام عليه مطار دبي الدولي، وإمارة دبي ودولة الإمارات، والذي ستمثله علامتنا التجارية الجديدة مع سيرنا الحثيث نحو المستقبل".