الامارات | رمضان 6 مايو و الصيام أقل من 15 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 6 مايو و الصيام أقل من 15 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، في تصريح لـ"الإمارات اليوم" أن يكون الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك،و ستقل ساعات الصيام لأول مرة منذ أربع سنوات عن 15 ساعة، حسب معايير الرؤية الفلكية.



وتفصيلا قال الباحث الفلكي إبراهيم الجروان إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان يوم 5 مايو المقبل، الساعة 02:46 بتوقيت الإمارات حيث يكون وقت غروب الشمس على ارتفاع 5 درجات من الأفق الغربي، ويغرب بعد غروب الشمس بفترة 30 دقيقة، مشيرا إلى أن رؤيته ستكون ممكنة ، وعليه ستكون الاثنين 6 مايو 2019 غرة شهر رمضان حسب معايير الرؤية الفلكية .



وتوقع الجروان أن يولد هلال شهر شوال يوم 3 يونيو المقبل الساعة 14:02 بتوقيت الإمارات و يكون وقت غروب الشمس على الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس بفترة 3 دقائق ، فتتعذر رؤيته ، و يكون الاربعاء 5 يونيو غرة شهر شوال حسب معايير الرؤية الفلكية .

Advertisements



وذكر أنه خلال شهر رمضان تكون معدلات درجات الحرارة العليا 41 ، و معدلات درجات الحرارة الدنيا 23 ، و الرطوبة النسبية بين 75% إلى 22% ، و متوسط سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة ويندر هطول الأمطار خلال هذا الوقت من العام .



ويتراوح طول النهار بين 13 ساعة و 10 دقائق في بداية الشهر الفضيل و بين 13 ساعة و 40 دقيقة في نهايته ، فيما تزيد ساعات الصيام بحدود الساعة و ربع الساعة عن طول النهار وهو الوقت بين الفجر و الشروق .



ولفت إلى أنه لأول مرة منذ 4 سنوات، ستقل عدد ساعات الصيام هذا العام عن 15 ساعة ، حيث ستبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و 55 دقيقة، مشيرا إلى أن سكان المناطق الشمالية والشرقية هم أول من سيفطرون في الشهر الكريم.