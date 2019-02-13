الامارات | محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سعادة جبر محمد غانم السويدي.

نص القرار على عضوية كل من سيف بدر القبيسي (نائبا للرئيس) و سيف علي سيف القبيسي و عبدالله عبدالحميد الساهي و علي جاسم المزروعي وعلي الحاج عبدالله المحيربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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