بعثة السياحة الإيرلندية إلى الإمارات تختتم أعمالها

زار دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً وفد من أبرز شركات السياحة والسفر الإيرلندية، وذلك في إطار الترويج للسياحة والسفر في الجزيرة، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وترأس الوفد مدراء هيئة السياحة الإيرلندية التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها.

وضم الوفد 12 منظمة وشركة أيرلندية رائدة في مختلف القطاعات التي تشمل السياحة والسفر والجولات السياحية والضيافة، واستمرت الزيارة لمدة يومين، حيث استضافت أبوظبي أعمال البعثة في أولى أيامها، فيما احتضنت دبي أعمال يومها الثاني، وأتيحت الفرصة أمام ما يقارب 200 شركة إماراتية للقاء هذه المؤسسات بشكل مباشر، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المباشرة وورشات عمل متنوعة وجلسات تفاعل وتبادل آراء، هدفت جميعها إلى تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، وفتح المجال أمام فرص أعمال تجارية جديدة، وشارك في أعمال البعثة ممثلين عن السفارة الأيرلندية في أبوظبي، وطيران الاتحاد وطيران الإمارات ودناتا للسفريات.

وشمل وفد البعثة التجارية لهذا العام ممثلين عن مؤسسات وشركات أيرلندية بارزة، ومنها شركة ’جينيس ستورهاوس‘، وشركة ’كيلدير المحدودة‘ لخدمات البيع بالتجزئة، وفندق ’إنتركونتيننتال دبلن‘، وشركة ’آيريش رجبي تورز‘ المتخصصة بتنظيم رحلات الرجبي، إلى جانب وكالات متخصصة بخدمات السياحة والسفر، وفندق ’ذا ميريون‘، ومجموعة فنادق ’ذا سافوي‘، وشركة ’أيرلندا لينكس جولف‘ السياحية، إلى جانب ممثلين عن هيئة التنمية السياحية في أيرلندا، وهيئة السياحة في أيرلندا الشمالية.

وفي ختام أعمال البعثة استضاف آيدان كرونين، سفير أيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً لتمكين العلاقات في العاصمة أبوظبي، حضره الشركات الأيرلندية المشاركة في الوفد إلى جانب عدد من الشركات المحلية الناشطة في قطاعي السياحة والسفر.

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وفي هذا الصدد، علّق السفير كرونين : "تعمل السفارة الأيرلندية في أبوظبي جاهدة على ترسيخ المكانة الإيجابية لأيرلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد الإمارات من منظور سياحي، واحدة من أكبر الأسواق الناشئة التي تستهدفها أيرلندا، وستواصل السفارة الأيرلندية بذل ما بوسعها من أجل دعم وتشجيع الشركات والمؤسسات السياحية الأيرلندية، وقد وفّرت البعثة فرصاً استثنائية لقطاع السياحة الأيرلندي، حيث مهدت المجال أمام ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين، وفتح الطريق أمام إقامة علاقات تجارية مع شركاء جدد في كل من أبوظبي ودبي".

وأضاف السفير كرونين: "يسرني للغاية أن تلعب السفارة الأيرلندية دوراً هاماً في تسهيل وتشجيع بناء علاقات استراتيجية هامة بين الإمارات وأيرلندا، وقد شكّل إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة السفر إلى أيرلندا مطلع عام 2018 خطوة إيجابية بالغة الأهمية ، والتي تلاها افتتاح مراكز منح التأشيرات الأيرلندية في كل من دبي وأبوظبي بالشراكة مع ’في إف إس جلوبال‘، وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، أنا على ثقة بقدرة أيرلندا على الاستمرار في النمو والازدهار كوجهة سياحية وتجارية بالنسبة لكل من المواطنين والمقيمين الذين يقطنون الإمارات على حد سواء".

ومن جانبها، صرّحت شيوفان مكمانامي، مديرة الأسواق السياحية لدى هيئة السياحة الأيرلندية، والتي قادت فعاليات البعثة التجارية لهذا العام، قائلة: "لا يزال قطاعا السياحة والضيافة يتصدران قائمة أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعّال في نمو أيرلندا، وتستمر الإمارات العربية المتحدة بكونها سوقاً تجارية هامة لزيادة النمو الاقتصادي لدولتنا، وتعد أرقام الزوار والسياح خير دليل على التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال، حيث استقبلت جزيرة أيرلندا العام الماضي أكبر عدد من المسافرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وتشير التقديرات أن المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة شكلوا حوالي ثلثي إجمالي الزوار".