48 مليون درهم قيمة التمويل لتعزيز توسع كيوكاب في المنطقة وتطوير بنية تحتية لوجستية لتجار التجزئة

أعلنت ’كويكاب‘، وهي شركة تقنية متخصصة بإنشاء بنية تحتية لامركزية لوجستية متكاملة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد عملائها بخدمات التوصيل في نفس اليوم على اختلاف أحجام أعمالهم وقطاعاتهم، عن جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدفع توسعها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوظف الشركة جولة التمويل التي سيقودها المستثمر الحالي “جوبي كابيتال" بالإضافة إلى مشاركة مستثمر استراتيجي "مشروع سيدار موندي" وشركة تتأخذ من بيروت مقرا لها وتابعة لمجموعة الكويت القابضة. كويكاب ستبني على عملياتها الحالية في دبي وستبدأ خطة التوسع بمدينتين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي يتبعها المزيد من المدن. كويكاب ستقيم مركز تكنولوجي اقليمي في بيروت "لبنان" مؤلف من فريق لتطوير الاعمال بالإضافة لعدد من الخبراء المحليين في التكنولوجيا

وكانت ’كويكاب‘ قد بدأت عملياتها في المنطقة منذ سبتمبر 2017؛ حيث حقق توسعها في دبي نجاحاً كبيراً فاق التوقعات من حيث مستويات النمو. وواصلت الشركة توسعها بمعدل نمو من خانتين؛ حيث بلغ عدد عملائها 125 عميلاً منهم أشهر العلامات التجارية في المنطقة والعالم.

وتعليقاً على الموضوع، صرّح داني الزين، مدير عام ’كويكاب‘ في الإمارات العربية المتحدة: "أثبت النمو الهائل الذي شهدناه في دبي بأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، تمثل فرصاً استثنائية بالنسبة لـ’كويكاب‘. ونتطلع إلى نقل النجاح الذي حققناه في دبي إلى سائر أرجاء المنطقة".

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من جانبه، قال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ ’كويكاب‘: "تتمحور هوية ’كويكاب‘ حول إنشاء بنية تحتية لامركزية للخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتسمح للشركة بتقديم كافة خدمات التوصيل السريع سواء التوصيل الفوري أو التوصيل في نفس اليوم. والفرصة التي تمثلها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي فرصة لم نشهد لها مثيلاً في أي مكان آخر. وكما هي الحال في مختلف أنحاء العالم، فقد تفوقت التكنولوجيا المتنقلة على الاتصالات السلكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ونحن نرى نفس الفرصة لهذا التقدم الابتكاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول. وتعتبر التكنولوجيا التي نملكها منقطعة النظير في المنطقة، إذ قادنا شغفنا بتوفير أحدث التقنيات في القطاع والارتقاء بتجربة العملاء إلى تحقيق مكانةٍ رائدة على صعيد الابتكار. ونتطلع إلى إنشاء بنية تحتية لخدمات التوصيل المتكاملة لتكون مثالاً يُحتذى به في مختلف أنحاء العالم".

ويشار إلى أنّه هنالك عدد من العوامل التي تزيد من جاذبية التوسع في المنطقة. فالتجارة الإلكترونية في المنطقة في مراحلها الأولى مقارنة بباقي العالم، كما أن معدلات نمو التجارة الإلكترونية هي من بين الأعلى في العالم. وستكون خدمات التوصيل عاملاً أساسياً في النمو ضمن هذا القطاع، حيث أن ظروف السوق ملائمة للتوسع. كما أن توقعات العملاء بخصوص الخدمة وسهولة التوصيل متقدمة بالمقارنة مع سائر أنحاء العالم حيث تدفع الثقافة الخدمية وحسّ الابتكار بالعملاء لاعتماد خدمات التوصيل القائمة على التكنولوجيا والتي تكون في نفس اليوم.

كما أن عدم وجود بنية تحتية قائمة يزيد من جاذبية المنطقة بالنسبة لشركة تقنية ناشئة راغبة بإنشاء بنية تحتية لامركزية لوجستية متكاملة ومدعّمة بالذكاء الاصطناعي. في حين أن وجود بنية تحتية سابقة في أوروبا والولايات المتحدة جعل من الابتكار في تلك المناطق صعباً وبطيئاً، فإن عدم وجود بنية تحتية قائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل فرصة لإنشاء بنية تحتية لامركزية للخدمات اللوجستية المتكاملة هي الأحدث من نوعها المنطقة. ويشكل هذا دافعاً قوياً لاعتماد خدمات ’كويكاب‘ في المنطقة. فتجار البيع بالتجزئة في تلك المنطقة تخطوا النماذج القديمة المهيمنة على أوروبا والولايات المتحدة ووصلوا إلى حلول توصيل سريعة ومريحة ستكون مثالاً يحتذى به لسائر دول العالم.