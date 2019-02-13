مشروع محمد بن راشد للطيران يستضيف ممثلي تجمع صناعات الطيران الفرنسي

استقبل مشروع "محمد بن راشد للطيران" عدداً من ممثلي قطاع الطيران المشاركين في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وفحص الطائرات، حيث قاموا بجولة في مشروع محمد بن راشد للطيران الواقع في دبي الجنوب. رافقهم خلال الجولة محمد الفلاسي، مدير تطوير الأعمال، مقدّماً لأعضاء شركات صناعة الطيران الفرنسي GIFAS شرحاً موجزاً عن خطة العمل الرئيسية فيه، ليتوجّهوا بعدها إلى سلسلة الإمداد الجوي حيث اطّلعوا على عمل شركة ’لوفتهانزا تكنيك‘ ومنشأة ’زودياك آيروسبيس‘ وجامعة ’ساوث ويلز‘.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد الفلاسي: "يسعدنا أن نستضيف أعضاء صناعات الطيران الفرنسي GIFAS ونعرض عليهم التطوّرات المميزة التي شهدها مشروع ’محمد بن راشد للطيران‘، حيث تعتبر فرنسا سوقاً قوياً لقطاع الطيران بالنسبة لنا ونحن نتطلّع لتعزيز فرص العمل مستقبلاً مع شركات صناعات الطيران الفرنسية".