الامارات | سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد الهيكلية الإدارية لـ"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون"

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد الهيكلية الإدارية لـ"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام الهيكلية الإدارية الجديدة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حيث عين سالم الغيثي مديراً لقناة الشارقة وراشد العوبد مديراً لقناة الشارقة الرياضية وخميس سالم مبارك مديراً لقناة الشرقية من كلباء.

كما اعتمد الشيخ سلطان بن أحمد تعيين سعيد راشد الكتبي مديراً لقناة الوسطى من الذيد وعبير سالم الشاوي مديراً لإذاعة الشارقة وخليفة حسن خلف مديراً لإذاعة القرآن الكريم من الشارقة وسيف عبد الرحمن الشلال مديراً لإذاعة بلس95.

وتأتي الهيكلية الجديدة توافقا مع المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة في 20 يناير الماضي بتأسيس "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" التي أُلحقت بمجلس الشارقة للإعلام لتواصل مسيرة مؤسسة الشارقة للإعلام في الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في الشارقة حيث آلت إلى الهيئة -استناداً إلى هذا المرسوم- كافة حقوق وأصول والتزامات مؤسسة الشارقة للإعلام كما انتقل جميع موظفي مؤسسة الشارقة للإعلام إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن الثقة التي تمنحها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجهود كادرها الإداري هي ثقة بالرؤية التي يؤمنون بها والخبرة التي يحملونها والتجربة التي يملكونها الأمر الذي يحملهم مسؤولية مضاعفة مع اتساع التطلعات والطموحات فالانتقال إلى هوية جديدة تحمل فيها مؤسسة الشارقة للإعلام مسمى (هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون) ليس انتقالاً في المسميات وإنما هو انتقال إلى أدوار أكبر وأوسع يقتضي العمل عليها تجديد الثقة بالطاقات الوطنية ومنحها لمن أثبت خلال الأعوام الماضية أنه أهل لما تتطلع له الشارقة على المستوى الإعلامي.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي تمضي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برؤية رصينة تلتزم بثوابت المهنية الإعلامية وتلتزم بدورها المسؤول تجاه المسيرة التنموية للإمارة والدولة وهذا ما تؤكده في جهود كوادر مهنية لها تجربتها الكبيرة في العمل الإعلامي وكان لها دورها الملموس في النهوض بواقع الإعلامي المحلي ونحن على ثقة بأن الهيئة تملك من الخبرات والطاقات ما يؤهلها لتظل واحدة من الجهات الإعلامية السباقة والملتزمة مهنياً على المستوى المحلي والإقليمي.

من جانبه قال محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ان هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تضم زملاء إعلاميين نجحوا خلال مسيرة عملها في (مؤسسة الشارقة للإعلام) أن يكونوا على قدر المسؤولية الموكلة إليهم مجددا الثقة بدورهم في مسيرة الهيئة.