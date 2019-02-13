كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بين الصين والهند.. كيف تستثمر الإمارات بأكبر سوقين ناشئين؟

يتوقع أن الأعمال بين الصين والإمارات ستصل إلى 70 مليار دولار مع حلول 2020، ومن المتوقع تجاوزها لـ100 مليار دولار مع الهند في الجدول الزمني نفسه، في مشاريع تتعلق بالتجارة والطاقة والبنية التحتية.

التقرير التالي لموقع “سي إن إن” يسلط الضوء على هذه المشاريع: