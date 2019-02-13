كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على منشأة ضخمة جديدة للياقة البدنية في دبي

لا تعاني دبي من نقص في المرافق الداخلية والخارجية الرائعة، ولكن هناك منشأة جديدة للياقة البدنية قد وصلت لتوها إلى ميدان، وهي الأكبر في المدينة.

وقد تم وصف المكان الذي تبلغ مساحته 500 ألف قدم مربع، وهو Max & Aegle، بأنه “وجهة عافية مبتكرة” وقد تم تصميمه خصيصًا لتوفير حلول اللياقة البدنية “للعقل والجسم والروح”.

في الداخل، تنتشر منطقة اللياقة البدنية على طابقين وتفتخر بأقسام تمارين القلب والأثقال، في حين ستعقد فصول التمارين الجماعية في استوديوهات مخصصة لممارسة HIIT والملاكمة واليوغا وركوب الدراجات.

وفي الخارج، هناك حوض سباحة بالحجم الأولمبي وحمام سباحة للاطفال يقعان ضمن سطح استرخاء مظلل. هناك أيضاً مضمار للركض مساحته 1400 متر ومساحتين مخصصتين لتدريب اللياقة البدنية في الهواء الطلق وألعاب القوى، وحديقة يوغا كبيرة توفر بعض الإطلالات الرائعة على أفق وسط المدينة.

بالإضافة إلى تقديم حلول اللياقة البدنية لأعضائها، تتميز Max & Aegle بتركيزها الفريد على مبادئ Macro Health، وهو مصطلح يمثل طريقة جديدة لتقديم حلول صحية ديناميكية للعقل والجسد و الروح.

كما سيتم إضافة مطعم جديد للأكل الصحي إلى المرفق في الأسابيع المقبلة.

وعلى الرغم من أن هذه المنشأة لديها القدرة على استيعاب 5000 عضو، لكن سيتم تخفيض هذا العدد إلى 2000 ، لضمان استفادة الأعضاء بالكامل من زيارتهم.

Max & Aegle، ميدان، دبي ، maxandaegle.com