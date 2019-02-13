كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صاحب أفضل مطعم في العالم يفتتح مطعماً جديدا في دبي

افتتح ماسيمو بوتورا صاحب أفضل مطعم في العالم لعام 2018 مطعماً جديداً في فندق دبليو دبي النخلة مؤخراً.

يقع الفندق الجديد على الهلال الغربي لنخلة جميرا، بجوار قصر إميرالد كمبينسكي دبي الذي افتُتح مؤخراً، وقد افتتح هذا الفندق حديثاً في الأسبوع الماضي.

ويتواجد مطعمه Osteria Francescana في إيطاليا؛ حيث يتصدر قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2018.

المطعم ذو الثلاث نجوم Michelin-starred في مدينة Modena، والذي تم افتتاحه في عام 1995، مشهور عالميًا. تم التصويت عليه كرقم واحد في العالم في عام 2016، واستعادت هذا العام مكانته في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، بحسب موقع esquireme.

وسيكون مطعم Torno Subito أول مطعم خارج إيطاليا للشيف، وهو يعد “بأخذ الضيوف في رحلة إلى إيطاليا في ستينيات القرن الماضي، حيث يتميز هذا المكان بأجواء راقية واجتماعية، ولكن مريحة”.

ويستقبل المطعم ضيوفه على الغداء والعشاء، وهناك مناطق لتناول الطعام في الداخل، وكذلك في الهواء الطلق على التراس أو الشاطئ.