كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على متحف الشندغة في دبي القديمة

متحف الشندغة هو متحف تم افتتاحه حديثًا على ضفاف الخور في دبي القديمة، وهو يعد المرحلة الأولى من مشروع منطقة دبي التاريخية الطموحة (DHD).

ويعد المتحف الزوار بفرصة رائعة للاطلاع على الماضي الثري لدولة الإمارات، حيث يتم نقل الزوار في الوقت المناسب إلى القرن التاسع عشر، حيث يتعرفون على تراث ونمو دولة الإماراتحتى أصبحت البلاد أصبحت كما هي عليه الآن.

ومن الغوص لاستخراج اللؤلؤ، وعصر النفط، والممارسات الثقافية والأهمية الكبرى للخور على التجارة، من المؤكد أن الزوار سيحصلون على معلومات قيمة عن ماضي البلد الغني، بحسب موقع واتس أون.

موقع متحف الشندغة يجعل المتحف أكثر خصوصية، ويمكن أن تتوقع عند زيارة المتحث مشاهدة عروض الصور الفوتوغرافية والتحف التاريخية ومقاطع الفيديو والألعاب التفاعلية وشاشات العرض الفريدة التي تعمل باللمس – والتي سوف ترسم صورة كاملة لتراث الإمارات ودبي.

وتتيح لك نفس تذكرة المتحف الدخول إلى The Perfume House، لذا تأكد من الاحتفاظ بالتذكرة حتى تنتهي تجربتك بالكامل.

يمكنك أيضًا توقع المزيد من الصور الفوتوغرافية، والمصنوعات اليدوية التاريخية التي تتضمن أدوات لصنع العطور وزجاجات العطر، وفيديو تعليمي يوضح كيفية صنع العطور، وكميات من المعلومات حول كيفية لعب العطور لدور مهم في الثقافة الإماراتية، ودورها في الحياة الدينية واليومية وأكثر من ذلك.

كيفية الوصول الى هناك؟

يقع المتحف بجوار بيت الشيخ سعيد آل مكتوم في الشندغة.