الامارات | صرف الطلبة قبل انتهاء الدوام في رأس الخيمة نتيجة الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الطلبة قبل انتهاء الدوام في رأس الخيمة نتيجة الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الأمطار الغزيرة أدت إلى سقوط بعض الصخور في جبل جيس. الإمارات اليوم

قررت مدارس حكومية شمال إمارة رأس الخيمة، إعادة الطلبة إلى منازلهم قبل انتهاء الدوام الدراسي، نتيجة للأمطار الغزيرة التي سقطت أمس، وقرر أهال عدم إرسال أطفالهم في رياض الأطفال إلى المدارس حفاظاً على سلامتهم، نتيجة جريان مياه وادي غليلة وشعم شمال رأس الخيمة، وشهدت المناطق الشمالية من رأس الخيمة سقوط أمطار غزيرة وجرياناً للأودية في غليلة وشعم وحلحل، وسقوط بعض الصخور الجبلية والأشجار نتيجة الرياح القوية. وقال مصدر في محطة المناطق الشمالية لمواصلات الإمارات، لـ«الإمارات اليوم» إن عدداً كبيراً من ذوي الطلبة لم يرسلوا أبناءهم في رياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة حفاظاً على سلامتهم من سقوط الأمطار وجريان الأودية، متابعاً أن بعض الحافلات بدت خالية من طلبة الحلقة الأولى، فيما شهدت مدارس التزاماً كاملاً بدوام الطلبة.

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وأوضح أن المدارس تلقت تعليمات بصرف الطلبة عن المدارس في الساعة الواحدة بعد الظهر، وتولت المحطة إرسال الحافلات المدرسية لإعادة الطلبة إلى منازلهم قبل هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، حفاظاً على سلامة الطلبة، وضمان وصولهم إلى منازلهم قبل فيضان الأودية.

وأفاد مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، بأن الدائرة تلقت ثلاثة بلاغات في منطقة الدقداقة ورأس الخيمة القديمة تتعلق بسقوط أشجار على الطرق العامة نتيجة الرياح القوية، وسقوط الصخور على طريق جبل جيس نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأوضح أن الدائرة أرسلت الفرق المتخصصة للتعامل مع البلاغات وتنظيف الشوارع، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، لافتاً إلى أن الدائرة رفعت أول من أمس حالة الاستعداد في جميع مناطق الإمارة استعداداً للأمطار، حيث تم نشر جميع الفرق في مختلف مناطق الإمارة، ونشر صهاريج شفطت المياه في المناطق المنخفضة، وتوزيع العمال للتعامل مع جميع البلاغات والحالات في جميع مناطق رأس الخيمة.