الامارات | طقس شديد البرودة ليلاً.. و«الحرارة» ترتفع الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد البرودة ليلاً.. و«الحرارة» ترتفع الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدولة شهدت أمس سقوط أمطار على مناطق مختلفة. تصوير: أحمد عرديتي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، اليوم، طقس بارد إلى شديد البرودة ليلاً، ويكون غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة، تخف تدريجياً في المساء لتصبح معتدلة السرعة ليلاً، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وشهدت معظم أنحاء الدولة منذ صباح أمس سقوط أمطار مختلفة الشدة (رعدية أحياناً)، خصوصاً شمال وشرق الدولة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما قلّت كميات السحب الركامية بعد الظهر، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام.

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وأفاد المركز بأن الرياح كانت جنوبية شرقية، وتحولت إلى شمالية غربية بدأت غرباً، إذ كانت نشطة إلى قوية أحياناً، راوحت سرعتها بين 30 و45 كم/‏‏س، ووصلت إلى 60 كم/‏‏س على البحر الذي كان مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وتوقع أن يسود، غداً، طقس رطب، مع احتمال انتشار الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تتحوّل الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 15 و25 كم/‏‏س، وتصل إلى 30 كم/‏‏س على البحر الذي يصبح خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الجمعة رطب مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 15 و25 كم/‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت غائماً جزئياً، مع تكاثر السحب على بعض المناطق، خصوصاً على السواحل والبحر، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 18 و28 كم/‏‏س، وتصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.