كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الكشف عن سعر “Xiaomi’s Mi MIX 3” وتوافره في الإمارات

متابعة-سنيار: أطلقت شركة Xiaomi هاتفها الرائد، Mi MIX 3 ، في الإمارات هذا الأسبوع.

ووفقا لبيان صحفي، فإن مي ميكس 3 سيكون متاحًا باللون الأزرق الياقوت ، والأسود الداكن في الإمارات العربية المتحدة، مع إصدار سعته 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 2،199 درهمًا إماراتيًا.

سوف يتوفر جهاز Mi MIX 3 من خلال جميع منافذ Xiaomi في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك متاجر متاجر Mi في برجمان، ومركز تسوق سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشارقة.

بالنسبة لمن ليسوا على دراية بالأمر، فقد بشَّر جهاز Mix 3 بعودة شريط التمرير. ويأتي الهاتف مزوداً بشاشة عرض بحجم 6.39 بوصة، أصبحت ممكنة بفضل تصميم شريط تمرير ممغنط.

وَوفقا ل Xiaomi، فإن شريط التمرير الحاصل على براءة اختراع يضم مغناطيسات نيوديميوم معايرة، وبمجرد أن يتم دفع الشاشة لأسفل، تنطلق الآلية المغناطيسية على الفور ووتُنهي عملية الفتح في لمح البصر بقليل من القوة.

وتزعم Xiaomi أنها خصصت موارد هائلة لعملية الإنتاج، لضمان أن يبلغ متوسط عمر شريط التمرير 300 ألف دورة في الاختبارات المعملية.

يعمل شريط التمرير بالطبع على زيادة شاشة FHD سامسونغ AMOLED، البالغة أبعادها 2349*1080 بيكسل، وقد بلغت نسبة الارتفاع إلى العرض 19.5: 9، وجرى تقليل النهايات الخارجية (عن سابقته) لتحقيق نسبة شاشة إلى جسم عالية للغاية.

كما أن شريط التمرير في الشاشة الكاملة قابل للتخصيص بالكامل، فيمكنك أن تفتح الهاتف بالتمرير، أو ترد على المكالمات، أو تخصصها لبدء وظائف مختلفة، أما في الألعاب، يمكن استخدام شريط التمرير للوصول لأخذ لقطات الشاشة، أو مسجل الشاشة، أو إخفاء الإشعارات أثناء جلسات اللعب.

ويشتمل جهاز MIX 3 على كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميغابيكسل + 12 ميغابيكسل، التي تتميز أيضاً بتسجيل فيديو بدقة 4k والتقاط فيديو بطيء بسرعة 960 إطاراً في الثانية، كما يشتمل الهاتف على مثبت أمامي بسعة 24 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل، ومستشعر أساسي من طراز Sony IMX576، تزعم شركة Xiaomi أنَّ بإمكانه التقاط مزيد من التفاصيل.

ويشتمل هاتف MIX 3 على زر ذكاء اصطناعي إلى الجانب الأيسر من الهاتف، يمكن استخدامه للوصول إلى Google Assistant، كما يدعم معيار Qi للشحن اللاسلكي، ويأتي مزوداً بشاحن لا سلكي 10 وات.