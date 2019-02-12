كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أولومبياد الروبوتات قادم إلى دبي

ستنطلق منافسة دولية في صناعة الروبوتات في دبي هذا العام. وسيواجه طلاب المدارس من جميع أنحاء العالم تحديات في تصميم روبوتات يمكنها المساعدة في حل القضايا العالمية الملحة مثل الأمن المائي وكفاءة الطاقة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 2000 طالب من 193 بلداً على أمل أن يشجع الحدث المزيد في الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة.

وقال دين كامين، مؤسس شركة First Global، إن المنافسة توفر فرصة للطلاب لتقديم مساهمة إيجابية للعالم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وأضاف “إن استضافة التحدي العالمي الأول في دبي يؤكد على أهمية هذا الحدث في تصميم الروبوتات، وزيادة تطوير المهارات التكنولوجية للشباب، وتعزيز اهتمام دبي في هذا القطاع المستقبلي”.

وسيقام التحدي العالمي الأول للروبوتات في شهر أكتوبر، بعد الإصدارات السابقة في الولايات المتحدة والمكسيك. وركزت مسابقة 2017 على الوصول إلى المياه النظيفة.

وتم الإعلان عن هذا الحدث في قمة الحكومة العالمية يوم الأحد من قبل محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول مسابقة الروبوت في الأشهر المقبلة.