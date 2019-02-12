كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت أسعار الفنادق في دبي منذ بداية العام؟

لا يزال المقيمون والسياح في دبي يشهدون انخفاضاً في الأسعار في قطاع الضيافة، حيث تظهر بيانات جديدة أن متوسط ​​أسعار الغرف قد انخفض أكثر في الفنادق عبر الإمارة.

وأظهرت الأرقام الأولية التي أعلنها محللو STR يوم الاثنين أن أسعار المبيت في المدينة بلغت 714.01 درهم في يناير، بانخفاض قدره حوالي 50 درهماً عن الشهر السابق.

وفي ديسمبر الماضي، بلغت تكلفة الإقامة لليلة واحدة في غرفة عادية بدبي 758.80 درهمًا. وبالمقارنة مع العام الماضي ، كانت أسعار الغرف في يناير أرخص بنسبة 11.4 في المائة، بينما انخفضت إيرادات أصحاب الفنادق في الغرفة المتاحة بنسبة 15.8 في المائة إلى 5.86.79 درهماً.

وعادة مايكون قطاع الضيافة في دبي مشغولاً خلال أشهر الشتاء، عندما يهرب آلاف الأشخاص من درجات الحرارة الباردة للتمتع بأجواء الإمارات الدافئة. وسجل مطار دبي الدول أكثر من 7.7 مليون مسافر في الإمارة في ديسمبر وحده، بحسب غلف نيوز.

ولكن على الرغم من التدفق الهائل للزوار ، شهدت شركات تشغيل الفنادق انخفاضاً في معدلات الإشغال بنسبة 4.9 في المائة إلى 82.2 في المائة في يناير.

ووفقًا لما ذكرته STR، من المتوقع حدوث انخفاضات أخرى مع استمرار وصول آلاف الغرف الجديدة إلى السوق. وزاد عرض غرفة الفنادق في دبي بنسبة 9.3 في المائة في يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع الطلب، بنسبة 3.9 في المائة.

وقال تقرير STR: “من المتوقع حدوث انخفاضات على أساس سنوي مع نمو كبير في العرض قبل معرض إكسبو 2020. وبغض النظر عن ذلك، نما الطلب للشهر الرابع على التوالي، وتجاوز معدل الإشغال 90 في المائة في كل من الليالي الثلاث الأولى من العام”.

واعتبارًا من سبتمبر 2018، تم افتتاح ستة فنادق على الأقل في دبي، بإضافة ما مجموعه 1،704 غرفة إلى السوق، وفقًا لشركة ValuStrat.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل 2583 غرفة إضافية بحلول عام 2020، في الوقت المناسب لاستضافة دبي لمعرض اكسبو العالمي.