الامارات | «أيدكس» و«نافدكس» ينطلقان في أبوظبي الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن «أيدكس» و«نافدكس» ينطلقان في أبوظبي الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المزروعي يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول المعرضين. من المصدر

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي (أيدكس 2019)، والدفاع البحري (نافدكس 2019)، في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمشاركة 1310 شركات محلية ودولية متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والقطاعات المساندة.

ويسبق تنظيم المعرضين، إقامة مؤتمر الدفاع الدولي 2019، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 1200 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم، يناقشون القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «أيدكس» و«نافدكس»، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «(أيدكس) أصبح أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية، ومقصداً لأبرز صناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي»، مؤكداً أن «معرض الدفاع البحري (نافدكس)، استطاع في فترة قصيرة من الزمن، أن يؤكد مكانته المتميزة بين أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية».

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وأشار إلى أن «الدورة الحالية من معرضي (أيدكس) و(نافدكس) ستشهد مشاركة ما يزيد على 170 شركة محلية متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والقطاعات المساندة، وتستعرض مدى التقدم والمستوى العالي الذي وصلت إليه الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية، ما يساعدها على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وعقد الشراكات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بهذا القطاع».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «أيدكس» و«نافدكس»، اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، إن جديد هذه الدورة يتمثل في دمج مؤتمر الدفاع الدولي مع مؤتمر «أبوظبي العالمي للأوفست» لمجلس التوازن الاقتصادي، بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل يغطي كل القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي، ودمج المجالات الاقتصادية المعرفية والدفاعية والأمنية مع الابتكار في عالم الثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب النخب العالمية، وتجسيد رؤية الدولة الطموحة في الريادة العالمية في هذا المجال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن الدورة الحالية شهدت تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث ارتفعت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 26%، لتصل إلى 168 ألف متربع مربع، مقارنة مع 133 ألف متر مربع في 2017، كما ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 6% ليصل إلى 1310 شركات مقارنة مع 1235 شركة في الدورة السابقة، حيث تمثل الشركات الدولية ما نسبته 85% من عدد الشركات الكلي، في حين وصل عدد الشركات المحلية العارضة إلى 170 شركة، وتمثل ما نسبته 15% من المجموع الكلي للعارضين». وارتفعت أعداد الدول المشاركة 9% لتصل إلى 62 دولة مقارنة مع 57 دولة في دورة 2017، كما ارتفعت أعداد الأجنحة الوطنية المشاركة بنسبة 18%، لتصل إلى 33 جناحاً مقارنة مع 28 جناحاً في الدورة الماضية.

• «أيدكس» أصبح أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.